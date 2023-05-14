الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إسطنبول الأكبر تمثيلا في البرلمان.. أرقام في الانتخابات التركية

الانتخابات التركية
الانتخابات التركية

سلطت قناة "القاهرة الإخبارية"، الضوء على أرقام الانتخابات التركية"، من خلال "فيديوجراف"، جاء على النحو التالي: 

أعداد من يحق لهم التصويت في الانتخابات التركية بلغ 64 مليونا و113 ألفا و941 ناخبا.

4 ملايين و904 آلاف و672 ناخبا يحق لهم لأول مرة المشاركة في الانتخابات التركية.

133 ألف ناخب في المناطق المنكوبة جراء الزلزال الأخير نقلوا قيودهم إلى ولايات أخرى.

يتنافس على مقعد الرئاسة 3 مرشحين هم رجب طيب أردوغان وكمال كليتشدار أوغلو وسنان أوغان.

26 حزبا يتنافسون على 600 مقعد في البرلمان.

إسطنبول أكبر ولاية لديها تمثيل في البرلمان بـ98 نائبا.

أنقرة تأتي ثانيا من حيث عدد النواب بـ36 نائبا.

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