الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": 5 ملايين شاب سيدلون بأصواتهم للمرة الأولى بالانتخابات التركية

الانتخابات التركية
الانتخابات التركية

رصد عمر أحمد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، الأجواء الانتخابية الرئاسية والبرلمانية التركية 2024، مؤكدًا أن الأتراك يأملون في أن تحسن الانتخابات وضع البلاد.

وقال  مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن نتائج الانتخابات الرئاسية من الممكن حسمها اليوم بعكس البرلمانية، إذ إن معدل مشاركة الأتراك في انتخابات 2018 كان 85% وقد نشهد تحطيم هذا الرقم في انتخابات 2024.

وأضاف: "هناك 5 ملايين شاب سيدلون بأصواتهم للمرة الأولى بالانتخابات التركية، وهم من سيحسمون الانتخابات التركية 2024".

وتابع: "هناك تخوفات من حصول فوضى خلال الانتخابات التركية، ولكن هناك انتشار كبير للأمن التركي لتأمين وحماية الانتخابات".

الانتخابات التركية الانتخابية الرئاسية والبرلمانية التركية2024 الانتخابات التركية 2024 مشاركة الشباب الوضع الأمني

الأكثر قراءة

وزير الإسكان يكشف موقف حجز وحدات "سكن لكل المصريين 4"

توجيه الرئيس السيسى بتشجيع تجارة الترانزيت وتطوير هيئة التأمين الاجتماعى يتصدر صحف القاهرة

"علوم الإسكندرية" تعقد المؤتمر الطلابي العاشر للبحوث والابتكارات

مصر تقدّم دعمًا طبيًا ونفسيًا للأطفال القادمين من السودان

نائب محافظ مطروح تعلن مكتبة مصر العامة بسيوة أول مكتبة خضراء

بدء المؤتمر العلمى الحادى عشر بكلية الصيدلة جامعة القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولا

أمل زيادة

زكي رستم

كريم فرغلى

مهرجان جمعية الفيلم.. دورة جديدة ومميزة

مؤمن المحمدي

هل هى فعلًا وجهات نظر؟

ماجد حبته

إقامة الشراكات درءًا للأزمات

د.أحمد الخميسى

الذات.. الإنسان.. الآخرون

وائل لطفي

عادل إمام

محمد عبدالناصر

الحوار ومعركتا الوعى وبناء الإنسان

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة

بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية

برعاية مصر.. تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى غزة