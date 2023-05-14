"القاهرة الإخبارية": 5 ملايين شاب سيدلون بأصواتهم للمرة الأولى بالانتخابات التركية

رصد عمر أحمد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، الأجواء الانتخابية الرئاسية والبرلمانية التركية 2024، مؤكدًا أن الأتراك يأملون في أن تحسن الانتخابات وضع البلاد.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن نتائج الانتخابات الرئاسية من الممكن حسمها اليوم بعكس البرلمانية، إذ إن معدل مشاركة الأتراك في انتخابات 2018 كان 85% وقد نشهد تحطيم هذا الرقم في انتخابات 2024.

وأضاف: "هناك 5 ملايين شاب سيدلون بأصواتهم للمرة الأولى بالانتخابات التركية، وهم من سيحسمون الانتخابات التركية 2024".

وتابع: "هناك تخوفات من حصول فوضى خلال الانتخابات التركية، ولكن هناك انتشار كبير للأمن التركي لتأمين وحماية الانتخابات".