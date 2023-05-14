وزير التنمية المحلية: 5 دورات تدريبية بمركز سقارة لتنمية مهارات القيادات فى إدارة الأزمات

تابعت وزارة التنمية المحلية افتتاح فعاليات الأسبوع التدريبي رقم 37 من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وذلك بحضور المهندس صلاح شحاتة مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية والتكنولوجية والمشرف على المركز.

وينفذ المركز الأسبوع الحالي 5 دورات تدريبية جديدة وهي دورة إدارات الشئون القانونية، ودورة تصميم الجرافيك والإنفوجراف، ودورة تنمية مهارات القيادات في مجال إدارة الأزمات وإدارة الفعاليات الإعلامية، ودورة مراكز شبكة السلامة الوطنية لعدد 6 محافظات، ودورة تطوير مهارات المراكز التكنولوجية في مجال حل المشاكل واتخاذ القرارات والحزم وإبداء الملاحظات، ويستفيد من هذه الدورات 135 متدربًا من جميع المحافظات.

اهتمام الوزارة بمنظومة التدريب وبناء قدرات العاملين

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اهتمام الوزارة بمنظومة التدريب وبناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية، بما يساعد فى رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وبناء صف قيادى ثان في المحليات، تحقيقًا لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية لبناء الإنسان المصري والتحول الرقمي والإصلاح الإداري.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الأسبوع الـ37 للخطة التدريبية لمركز سقارة سيشهد انطلاق دورة تدريبية بشأن مراكز شبكة السلامة الوطنية لـ6 محافظات هي (الإسماعيلية - بورسعيد - السويس - القاهرة - القليوبية - مطروح)، وذلك بالتنسيق مع مركز إدارة الأزمات بالوزارة، مشيرًا إلى أن الهدف من الدورة تعظيم الاستفادة من التحول الرقمي لخدمة الطوارئ والسلامة العامة، ليصبح البلاغ مميكنًا، ويتحول من مركز القيادة والسيطرة للشبكة الوطنية بالمحافظات إلي غرف العمليات التخصصية للجهات.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن المحتوى التدريبي للدورة يتضمن التعريف بالإدارة المعاصرة ومدخل إدارة الأزمات وتقييم المخاطر، والفكرة العامة للشبكة الوطنية، والإمكانيات والخدمات التي توفرها الشبكة، والمهام وأسلوب العمل المقترح للمركز، بالإضافة إلي إجراءات التأمين، وتكامل تطبيقات الشبكة الوطنية، والبنية التحتية للمركز الشبكة الداخلية، والتعريف بمنظومة التحكم في الشاشات، ومفاهيم الطواري باللغة الإنجليزية، وموزع المهام اللاسلكي المطور، ومنظومة المؤتمرات المرئية، وتختتم الدورة بتعريف النهايات الطرفية للشبكة، ومعرض الشبكة، لافتًا إلى أنه يعقب فترة التدريب النظرى تطبيق عملي بمراكز المحافظات استعدادًا للمرحلة التالية من التدريب التي تتضمن تأهيل لغة وتدريبًا محليًا متقدمًا، ثم تأتي مرحلة التدريب الخارجي لأفضل العناصر.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه سيتم تنظيم دورة تدريبية لتنمية مهارات القيادات فى مجال إدارة الأزمات وإدارة الفعاليات الإعلامية تتضمن التعريف بعلم الأزمات وإدارة المخاطر والكوارث من منظور الأمطار والسيول التنبؤ بالأزمات والتخطيط الاستراتيجي في إدارة الأزمات وإعداد السيناريوهات لإدارة الأزمات والتفكير الإبداعي في ادرة المخاطر المشكلات، مشيرًا إلى المحتوى التدريبى سينفذ جزءًا عمليًا يشمل ورشة عمل تطبيقية عن أساليب تحليل المخاطر وحل المشكلات والتعامل إعلاميا وتطبيقات على إعداد السيناريوهات، وورشة عمل أخرى عن كيفية التعامل مع الأزمات محاكاة لإدارة الازمة ودور المعلومات في مواجهة الأزمات والكوارث.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الأسبوع الـ37 بمركز سقارة سيشهد أيضًا تنفيذ دورة تدريبية تتعلق بتطوير مهارات المراكز التكنولوجية في مجال حل المشكلات واتخاذ القرار وإبداء الملاحظات، ويتم تنفيذها بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية Giz، مؤكدًا أنه يولى اهتمامًا كبيرًا بتدريب متقدم على تطوير مهارات العاملين بالمراكز التكنولوجية، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تطوير آليات تقديم الخدمات للمواطنين وتحديثها وميكنتها بما يؤدي إلى زيادة رضا المواطنين والقضاء على ممارسات الفساد، كما يأتي في سياق التوجه الأكبر نحو التحول الرقمي في مصر.