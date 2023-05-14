مياه القناة: استمرار جهود الفرق الفنية فى أعمال تطهير منطقة سوق الجمعة بالإسماعيلية

تواصل معدات وسيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة أعمالها لتطهير وسحب المياه بمنطقة سوق الجمعة بالإسماعيلية حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وأعطى اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، توجيهات بسرعة انتقال الفرق الفنية إلى منطقة سوق الجمعة فور تلقي غرفة عمليات الخط الساخن بالشركة بلاغا بوجود طفوحات مياه الصرف الصحى داخل منطقة سوق الجمعة.

وتابع رئيس الشركة أعمال تطهير خط الصرف الصحى بمنطقة سوق الجمعة، وأعطي توجيهاته بسرعة الانتهاء من الأعمال في وقت قياسي، بالإضافة إلى استمرار خطة الشركة فى أعمال التطهير لشبكات الصرف الصحى بالمنطقة.



وناشد اللواء عبدالحميد عصمت تجار السوق بعدم إلقاء مخلفات الخضر والفاكهة داخل غرف التفتيش التي تؤدي إلي انسداد الخطوط وينتج عنها الطفح وطالبهم بحسن التعامل مع مرافق السوق وأهمها خطوط الصرف الصحى.

وأكد اللواء عبدالحميد عصمت أن شركة مياه القناة مستمرة فى تنفيذ أعمال التطهير والصيانة الشاملة لخطوط وشبكات الصرف الصحي بأنحاء المحافظة، موجها بتوفير المعدات اللازمة وفريق الصيانة بشكل دائم لاستقبال أى بلاغات من الخط الساخن وتلبية مطالب المواطنين للقضاء علي أى مشاكل بمياه الشرب أو الصرف الصحى بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظة.