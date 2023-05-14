في الذكرى الثالثة لرحيله.. أبرز المعلومات عن الأنبا رويس الأسقف العام

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأحد 14 مايو، بمرور ثلاث سنوات على رحيل الأنبا رويس الأسقف العام.

وتزامنًا مع احتفال الكنيسة بالذكرى الثالثة على رحيل الأسقف العام الأنبا رويس، ترصد "الدستور" في سطور أبرز المعلومات عنه.

- أبرز المعلومات عن الأنبا رويس