في الذكرى الثالثة لرحيله.. أبرز المعلومات عن الأنبا رويس الأسقف العام
تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأحد 14 مايو، بمرور ثلاث سنوات على رحيل الأنبا رويس الأسقف العام.
وتزامنًا مع احتفال الكنيسة بالذكرى الثالثة على رحيل الأسقف العام الأنبا رويس، ترصد "الدستور" في سطور أبرز المعلومات عنه.
- أبرز المعلومات عن الأنبا رويس
- الأنبا رويس من مواليد ميت غمر حيث ولد في 15 أكتوبر 1939، وحصل على بكالوريوس تجارة عام 1962.
- أحب في شبابه حياة الخدمة فخدم في مدارس الأحد بالجيزة، وتم اختياره كمشرف على بيت الشمامسة بالجيزة.
- قادته محبته للخدمة للعشرة مع الله عن قرب بل وله وحده فذهب لدير السيدة العذراء مريم السريان بصحراء وادي النطرون وطلب حياة الرهبنة والتوحد مع الله.
- قام البابا شنودة الثالث وقت أن كان أسقفًا للتعليم، وهو البطريرك الـ 117 الراحل، بسيامة الأنبا رويس راهبًا في 30 أكتوبر عام 1963 .
- سيم الأنبا رويس قسًا، يوم الأحد 2 يناير عام 1966 مع القس أنطونيوس السرياني والقس أوغريس السرياني.
- وفي أكتوبر عام 1966 انتدبه قداسة البابا كيرلس السادس البطريرك الراحل رقم 116 سكرتيرًا له، ثم مُشْرِفًا للإكليريكية.
- وفي عام 1967 سيم الأنبا رويس قمصًا، وكان هذا في يوم الأحد 25 يونيو مع القمص صرابامون السرياني.
- وعندما طلبوا سيامته أسقفٍ، تهرب من رسامته أسقفًا لدمياط في عام 1969 حيث اعتذر عن الرسامة واعتزل بالدير، ثم عاد مشرفا للإكليريكية في عام 1970، وأرسله نيافة الأنبا أنطونيوس القائم مقام البطريركي إلى إنجلترا عام 1971 ليرعى الأقباط في لندن.
- وفي نوفمبر عام 1971 عُيِّنَ الأنبا رويس سكرتيرًا لقداسة البابا شنودة الثالث.
- هرب من الأسقفية لبعض الإيبارشيات مِرارًا، حيث أوضح أن أسقف الإيبارشية يُطالِبه الله عن كل نفس مسئول عنها.. في حين أن الأسقف العام وضعه مختلف إلى حدٍ ما، وكونه أسقفًا عامًا يسمح له بالعودة لديره في أي وقت، بخلاف الأسقف المرتبط بإيبارشية محددة.
- سيمَ الأنبا رويس أسقفًا عامًا في عيد العنصرة عام 1977 مع 4 أساقفة آخرين و2 خورى ابيسكوبوس، وكان بحسب الكنيسة الارثوذكسية هو أول أسقف يحمل اسم "رويس"، وأيضا كان له عمله الرعوي خاصة بكندا وأمريكا، حيث كان ينتدبه قداسة البابا شنودة الثالث للإشراف على كنائس المهجر.
- وفي نهاية ايامه تحمَّل المرض فترة طويلة حتى رحل في يوم 14 مايو عام 2020.