الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأمن يعيد طفل تائه لأسرته فى الجيزة

الشرطة المصرية
الشرطة المصرية

نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك"، متضمنًا تغيب أحد الأشخاص "من ذوي الهمم" بالجيزة تم العثور عليه وإعادته لأهليته.

كانت واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"متضمناً تغيب (أحد لأشخاص "من ذوى الهمم" مقيم بمحافظة الجيزة).


بالفحص وأثناء السير فى خطة البحث عن المتغيب، حضر لمركز شرطة أوسيم بالجيزة المتغيب بصحبة (عمه - مقيم بدائرة المركز).

 

وأفاد أنه بتاريخ 2 الجارى تغيب إبن شقيقه وعُثر عليه بتاريخ 3 الجارى دون حدوث ثمة مكروه له ، ولم يُحرر محضر بغيابه.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية إتخاذ الإجراءات القانونية إحدى الصفحات التواصل الإجتماعى فيس بوك بمحافظة الجيزة تواصل الاجتماعي طفل تائه كشف ملابسات

الأكثر قراءة

مركز التخطيط الفلسطينى يكشف لـ"الدستور" سيناريوهات ما بعد اتفاق وقف إطلاق النار

الوداد يتعثر ويسقط فى فخ التعادل السلبى أمام صن داونز فى دورى الأبطال

"ضمان جودة التعليم" تعتمد 8 مدارس بأسوان

شعبة الأجهزة الكهربائية: إخفاء السلع للتلاعب بأسعارها مخالفة لميثاق الشرف من التجار

"الصحة" تبدأ إنشاء مستشفى ميدانى فى الطور بجنوب سيناء

مصرع وإصابة 8 إثر حادث مروع فى 6 أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إقامة الشراكات درءًا للأزمات

د.أحمد الخميسى

الذات.. الإنسان.. الآخرون

وائل لطفي

عادل إمام

محمد عبدالناصر

الحوار ومعركتا الوعى وبناء الإنسان

لواء. محسن الفحام

السياحة بين الواقع والمأمول

محمد عبدالعزيز

و الذكرُ للإنسان عمر ثانِ

حسين عثمان

مشهد مرتبك

حسين دعسة

كارنيجى.. وخبراء المجلس الأطلسى: حرب غزة وذاكرة النكبة.. معركة تطول!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة

بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية

برعاية مصر.. تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى غزة