الوداد يتعثر ويسقط فى فخ التعادل السلبى أمام صن داونز فى دورى الأبطال

سقط فريق الوداد البيضاوي المغربي، في فخ التعادل السلبي، على ملعبه، أمام ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب (محمد الخامس) بالدار البيضاء، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا (موسم 2022-2023).

وجاءت المباراة قوية ومتكافئة خلال شوطيها، حيث تبادل الفريقان الهجمات والمحاولات السانحة للتسجيل، لكنها لم تسفر عن هز الشباك.

وسجل الناميبي بيتر شالوليل، هدفًا لصن داونز في الدقيقة العاشرة، من وضعية انفراد بيوسف المطيع، حارس الوداد، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل، بعد مراجعة تقنية الفيديو (فار).

وفي الدقيقة 25، محمد أوناجم يتوغل ويسدد كرة قوية بالقرب من منطقة الجزاء، لكن كرته تعلو العارضة.

أبرز لحظات المباراة، هي حصول نوا مايما، لاعب وسط صن داونز، على البطاقة الحمراء المباشرة، في الدقيقة 43، بعد اللجوء لتقنية الفيديو، بداعي الخشونة والضرب بدون كرة مع أحد لاعبي الوداد.

وفي الدقيقة 54 تلقى السنغالي سامبو جونيور كرة عرضية من ضربة حرة غير مباشرة ليسدد كرة قوية لكنها تمر إلى خارج الملعب.

الدقيقة 59 يتحصل الوداد على ركلة حرة بعد عرقلة لاعبه السنغالي سامبو جونيور، لينفذها زهير المترجي لكن تسديدته تصطدم بالحائط البشري.

الدقيقة 65.. زهير المترجي يهدر أخطر محاولات الوداد للتسجيل، بعد أن فشل في استغلال هفوة دفاعية لأحد لاعبي الوداد، الذي فشل في التعامل مع تمريرة يحيى عطية الله، لينطلق المترجي نحو مرمى صن داونز، ويسدد كرة قوية ينقذها الحارس رونوين ويليامز.

الدقيقة 87.. الجزائري الحسين بن عيادة، يرسل كرة عرضية من ناحية اليمين، إلى رأس حميد أحداد، الذي يسددها لكن الكرة مرت بجوار القائم.

الدقيقة 88.. بيتر شالوليل كاد أن يسجل هدف التقدم لصن داونز، من كرة خلفية مزدوجة، وبطريقة رائعة، لكن كرته مرت بجوار القائم.

الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، شهدت إشهار الحكم، البطاقة الحمراء المباشرة الثانية لفريق صن داونز، للاعب التشيلي مارسيلو الليندي، بعد تدخله بخشونة على أرسين زولا، مدافع الوداد.

ومن المقرر أن يستضيف صن داونز، نظيره الوداد، يوم السبت المقبل، على ملعب (لوفتس فيرسفيلد) في بريتوريا، في إياب نصف نهائي البطولة.

وسيلتقي الفائز من مجموع مباراتي الوداد مع صن داونز، في الدور النهائي، مع الفائز من مجموع مباراتي الأهلي والترجي التونسي.