الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إنتر ميلان يواصل انتصاراته برباعية فى شباك ساسولو بالدورى الإيطالى

إنتر ميلان وساسولو
إنتر ميلان وساسولو

واصل إنتر ميلان مسلسل انتصاراته المتتالية، وتغلب على ساسولو 4 / 2 ليكون الفوز الخامس له على التوالي في المسابقة.

وأنهى انتر الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 41، ثم عزز الفريق تقدمه بهدفين آخرين في الشوط الثاني سجلهما روان تريسولدي لاعب ساسولو عن طريق الخطأ بمرمى فريقه في الدقيقة 56 ولاوتارو مارتينيز في الدقيقة 58.

وأحرز ماتيوس هنريك ودافيد فراتسي هدف ساسولو في الدقيقتين 63 و77، قبل أن يسجل لوكاكو الهدف الثاني له والرابع لانتر في الدقيقة قبل الأخيرة من المباراة.

وارتفع رصيد إنتر ميلان عند 66 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد ساسولو عند 44 نقطة في المركز الثالث عشر.

انتر ميلان ساسولو الدورى الايطالى مباراة إنتر ميلان وساسولو

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