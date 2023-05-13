السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حمزة الجمل: الإسماعيلى قدم ملحمة أمام الزمالك

حمزة الجمل
حمزة الجمل

أعرب حمزة الجمل، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن سعادته الشديدة بالفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الممتاز.

وقال حمزة الجمل في تصريحات عقب المباراة: "لقد قدمنا ملحمة اليوم، كانت عودة كبيرة من الجميع خاصةً بعد الخسارة في المباراة الماضية أمام بيراميدز".

وأضاف: "الجميع بذل جهدًا كبيرًا للغاية، خاصةً جماهير الإسماعيلي التي قدمت لنا المساندة ومنحتنا الدعم والثقة الكبيرة".

وتابع: "عملنا على تحسين الجوانب النفسية عقب مباراة بيراميدز، وعلى الرغم من غياب لاعبين مؤثرين مثل عبدالرحمن مجدي ومحمد كوكو، إلا أن الموجودين قدموا نفس القيمة الفنية".

وواصل: "إدارة الإسماعيلي تسعى في الآونة الأخيرة لتوفير مستحقات اللاعبين، وتمكنت من صرف جزء منها قبل المباراة.. حققنا فوزًا مهمًا على فريق كبير هو الزمالك، والأهم هو أن يحقق الإسماعيلي هدفه أيًا كان الأفراد".

حمزة الجمل الاسماعيلى الزمالك الدورى المصرى

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