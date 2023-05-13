السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة طنطا تفوز بكأس بطولة كمال الأجسام

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، فوز الجامعة بكأس بطولة كمال الأجسام وحصادها المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية خلال مشاركتها بفعاليات دورة الشهيد الرفاعى (٥٠) للجامعات المصرية والمعاهد العليا التى تم تنظيمها تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

 


وقال الدكتور محمود زكي، إن طلاب الجامعة حصدوا كأس البطولة والمركز الأول بعدد نقاط 105 و8 ميداليات، موجها التهنئة للطلاب الفائزين بالبطولة، مشيرا إلى أن البطولة شهدت مشاركة 22 جامعة و127 طالبا.


وأوضح الدكتور محمد حسين، أن الطلاب الفائزين هم الطالب أحمد علي عبد الخالق بكلية التجارة وحصد الميدالية الذهبية -مركز أول وزن 65 كجم-والطالب حسن محمد حسن الشرقاوي والطالب بكلية التربية الرياضية وحصد الميدالية الذهبية مركز أول وزن 90 كجم، والطالب علي أيمن عيى عثمان بكلية الحقوق وحصد الميدالية الفضية مركز ثانى وزن 60 كجم، والطالب يوسف عبد الحميد عبد الجواد بكلية التربية حصد الميدلية الفضية والمركز الثانى وزن 75 كجم، والطالب محمد نصر الإسلام عبد العظيم بكلية التمريض الميدالية البرونزية والمركز الثالث وزن 60 كجم، والطالب عبد الفتاح هشام عبد الفتاح بكلية الحقوق الميدالية البرونزية مركز ثالث وزن 70 كجم، والطالب أحمد سامي عبد المنصف كلية التربية الرياضية الميدالية البرونزية مركز ثالث وزن 90 كجم، والطالب أحمد ربيع أبو الفتوح حموده كلية التربية الرياضية الميدالية البرونزية، مركز ثالث وزن 95 كجم.


وأقيمت البطولة تحت إشراف الدكتور مجدي وكوك منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومحمد القصير مدير عام الإدارة العامة الشباب بالجامعة، وبهاء مختار مدير قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضي المصرى للجامعات.

بالتنافس سياسة جامعة طنطا تفوز بكأس بطولة كمال

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