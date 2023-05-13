السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

201 ضحية و600 مفقود حصيلة قتلى طقوس يوم القيامة فى كينيا

كينيا
كينيا

بلغ عدد القتلى المرتبطين بطقوس يوم القيامة في كينيا إلى 201 شخص، اليوم السبت، بعد أن أخرجت الشرطة 22 جثة أخرى تحمل معظمها علامات المجاعة، بحسب المفوض الإقليمي للساحل.

ويُعتقد أن الجثث تعود لأتباع القس بول ماكنزي المقيم في ساحل كينيا، يُزعم أنه أمر المصلين بالجوع حتى الموت لمقابلة المسيح.

ولا يزال أكثر من 600 شخص في عداد المفقودين، وكان ماكنزي، الذي اعتقل الشهر الماضي، ولا يزال رهن الاعتقال، تخطط الشرطة لاتهامه بجرائم تتعلق بالإرهاب.

وتم انتشال مئات الجثث من عشرات المقابر الجماعية المنتشرة في ممتلكاته التي تبلغ مساحتها 800 فدان، وتقع في مقاطعة كيليفي الساحلية.

ويصر ماكنزي على أنه أغلق كنيسته في عام 2019 وانتقل إلى ممتلكاته في منطقة غابات للزراعة.

وأظهرت عمليات التشريح التي أجريت على أكثر من 100 جثة الأسبوع الماضي، أن الضحايا ماتوا بسبب الجوع والخنق والاختناق والإصابات التي لحقت بهم من أجسام غير حادة.

كينيا طقوس يوم القيامة اتباع طائفة ساحل

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