السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وزير النقل: محطة عدلي منصور أنشئت بأموال وزارة النقل (فيديو)

وزير النقل
وزير النقل

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن وسائل مواصلات تتبادل الخدمة في محطة عدلي منصور، من  مترو الخط الثالث، والقطار الكهربائي الخفيف، والسكك الحديد القاهرة السويس، وأتوبيس السوبر جيت، والأتوبيس الترددي (الدائري)، والأتوبيس الترددي (موقف السلام). 

وأضاف خلاله لقائه ببرنامج “على مسئوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن إنشاء محطة عدلي منصور بأموال وزارة النقل من عوائد التشغيل والاستثمار، قائلا: “لم نحصل على أية قروض لإنشاء المحطة المركزية عدلي منصور”. 

وتابع وزير النقل، أن المحطات والطرق والكباري يتم تنفيذها من موازنة وزارة النقل وبشركات مصرية وبالجنيه المصري ومن موازنة الوزارة، مؤكدًا أن موازنة وزارة النقل جزء منها تمويل حكومي لأن الدولة تدعم وسائل النقل الجماعي، موضحًا أن كل دول العالم تدعم وسائل النقل الجماعي والحكومة لا تتنصل من مسئولياتها.

محطة عدلى منصور وزير النقل موازنة وزارة النقل عوائد التشغيل والاستثمار إنشاء المحطة

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