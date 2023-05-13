السبت 13 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صن داونز يعلن تشكيله لمواجهة الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا

ماميلودي صن داونز
ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي

أعلن رولاني موكوينا، المدير الفني لماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة الوداد البيضاوي المغربي، في العاشرة من مساء اليوم، في اللقاء الذي يجمعهما على ستاد محمد الخامس بالدار البيضاء، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا (2022-2023).

وسيقود الناميبي بيتر شالوليل، هجوم صن داونز في لقاء الليلة، إلى جانب كل من سيمبا زواني، ونوا ماييما.

وجاء تشكيل صن داونز على النحو التالي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

خط الدفاع: عبدالمنعم بوطويل، موثوبي مافالا، سيفو مبولي، أوبري موديبا،

خط الوسط: تيبوهو موكوينا، خوليسو موداو، ثابيلو مورينا

خط الهجوم: سيمبا زواني، بيتر شالوليل، نوا ماييما

وكان صن داونز، قد تأهل إلى الدور نصف النهائي لدوري الأبطال، بعد تخطيه شباب بلوزداد الجزائري، بالفوز عليه بأربعة أهداف مقابل هدف ذهابًا في الجزائر، ثم بهدفين مقابل هدف إيابًا في بريتوريا.

وسيلتقي الفائز من مجموع مباراتي الوداد مع صن داونز، في النهائي، مع الفائز من مجموع مباراتي الأهلي والترجي التونسي.

رولاني موكوينا صن داونز الوداد البيضاوي المغربي الوداد دورى ابطال افريقيا

الأكثر قراءة

رئيس "التأمينات": اهتمام الرئيس السيسى بأصحاب المعاشات غير مسبوق

الأمن العام يكشف لغز العثور على عدد من الجثث فى المحافظات

طالب بكلية الآداب جامعة الإسكندرية يفوز ببطولة أفريقيا للشطرنج لعام 2023

الأسواق تعود للهدوء.. مبادرة «ذهب المصريين فى الخارج» توقف قفزات الأسعار

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 13-5-2023

محافظ أسوان يشارك في فعاليات الاجتماع التمهيدى الأول لمؤتمر "تطبيقات السياحة الصحية المصرية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إقامة الشراكات درءًا للأزمات

د.أحمد الخميسى

الذات.. الإنسان.. الآخرون

وائل لطفي

عادل إمام

محمد عبدالناصر

الحوار ومعركتا الوعى وبناء الإنسان

لواء. محسن الفحام

السياحة بين الواقع والمأمول

محمد عبدالعزيز

و الذكرُ للإنسان عمر ثانِ

حسين عثمان

مشهد مرتبك

حسين دعسة

كارنيجى.. وخبراء المجلس الأطلسى: حرب غزة وذاكرة النكبة.. معركة تطول!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

برعاية مصر.. تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى غزة

مسئولان فلسطينيان: إسرائيل والفصائل توافقان على وقف إطلاق النار بوساطة مصرية

لليوم الخامس على التوالي.. إسرائيل تقصف غزة