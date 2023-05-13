صن داونز يعلن تشكيله لمواجهة الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا

أعلن رولاني موكوينا، المدير الفني لماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة الوداد البيضاوي المغربي، في العاشرة من مساء اليوم، في اللقاء الذي يجمعهما على ستاد محمد الخامس بالدار البيضاء، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا (2022-2023).

وسيقود الناميبي بيتر شالوليل، هجوم صن داونز في لقاء الليلة، إلى جانب كل من سيمبا زواني، ونوا ماييما.

وجاء تشكيل صن داونز على النحو التالي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

خط الدفاع: عبدالمنعم بوطويل، موثوبي مافالا، سيفو مبولي، أوبري موديبا،

خط الوسط: تيبوهو موكوينا، خوليسو موداو، ثابيلو مورينا

خط الهجوم: سيمبا زواني، بيتر شالوليل، نوا ماييما

وكان صن داونز، قد تأهل إلى الدور نصف النهائي لدوري الأبطال، بعد تخطيه شباب بلوزداد الجزائري، بالفوز عليه بأربعة أهداف مقابل هدف ذهابًا في الجزائر، ثم بهدفين مقابل هدف إيابًا في بريتوريا.

وسيلتقي الفائز من مجموع مباراتي الوداد مع صن داونز، في النهائي، مع الفائز من مجموع مباراتي الأهلي والترجي التونسي.