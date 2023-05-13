وزير النقل عن صناعة الأتوبيسات الكهربائية فى مصر: توفر العملة الصعبة

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن مصر تصنع الأتوبيسات الكهربائية داخلها بنفس جودة المستورد من الخارج، وهو ما يوفر العملة الصعبة للبلد.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، وبرنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن تكلفة الأتوبيس الكهربائي تصل إلى 500 ألف دولار، مؤكدًا أن صناعة الأتوبيسات في مصر توفر العملة الصعبة، وفرص العمل، وتقلل من الاستيراد، وكذلك التصدير لبعض الدول الخارجية وجلب العملة الصعبة للبلد.

وأوضح وزير النقل، أن كل الشركات التي تم التعاقد معها لتصنيع الأتوبيسات بالعاشر من رمضان، تم الاشتراط عليها أن تكون هناك نسبة للتصدير لتوفير عملة صعبة للبلد.