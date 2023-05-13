السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

بعيد ميلاد شريف منير.. مواقف أثار بها الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

شريف منير
شريف منير

تحل غدًا ذكرى ميلاد الفنان شريف منير، والذي ولد في 14 مايو عام  1959، بالمنصورة، بدأ حياته الفنية في عام 1983 كعازف على آلة الدرامز، ثم نصحه الشاعر الراحل صلاح جاهين بدراسة التمثيل عندما شاهده مع ابنه وبالفعل التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية في قسم التمثيل، وتخرج منه عام 1986 ولكنه بدأ التمثيل عام 1984 حيث قدم رحلة المليون.

قدم شريف منير بعدها العديد من الأعمال الناجحة التي وضعته في مصاف النجوم وقد راعى في اختياره الجودة وإضافة الجديد، ومنها الزواج على طريقتى، اللص الذي أحبه، ليالى الحلمية، غاضبون وغاضبات أمام الفنان صلاح ذو الفقار.

كما قدم العديد من الأعمال المسرحية المميزة منها حزمني يا، كده أوكيه، ثم عمل كمذيع برامج واثبت تميزه في هذا المجال ومؤخرًا اتجه إلى الإنتاج، فقد سطع نجمه بشدة في فترة التسعينيات من خلال تأديته لشخصية يوسف في فيلم الكيت كات، مع الراحل محمود عبد العزيز.

مواقف مثيرة تصدر بها شريف منير "الترند"

تصدر النجم شريف منير مواقع الترند في الفترة الاخيرة، بسبب الكثير من المواقف التي تفاعل معها الكثير من رواد مواقع السوشيال ميديا.

"عليا أقساط".. من التصريحات الجريئة التي نسبت للفنان شريف منير، حيث صرح بأنه دائمًا يعاني من نقص المال في بعض الأحيان، وأنه "عليه أقساط"، الأمر الذي جعل التصريح يتصدر عناوين مواقع التواصل الاجتماعي.

"صورته بجوار العلم".. من المواقف الذي تصدر بها النجم شريف منير مواقع التواصل الإجتماعي هو صورته وتصوير فيديوهاته بجوار علم مصر، حيث تفاعل معه الكثير من رواد مواقع السوشيال ميديا.

وعلق شريف منير، أن الكثير من التعليقات السيئة كان دائمًا ما يتأثر بها في الماضي، مشيرًا إلى أنه بدء يتأقلم مع السوشيال ميديا وأهدافها.

"نجم سوشيال".. دائمًا ما يتفاعل النجم شريف منير مع فيديوهات بناته، بل ويشاركهم في تنفذها، الأمر الذي جعله محور حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

الأعمال المسرحية التواصل الاجتماعي الفنان شريف منير شريف منير مواقف مثيرة النجم شريف منير

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