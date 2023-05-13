السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد الباز للخارجين بعفو رئاسي: اغتنموا الفرصة ولا داعي لمظلومية زائفة

محمد الباز
محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن من الثمار المبكرة للحوار الوطني كان إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي مرة أخرى، والتي عند عملها حصل 1400 من السجناء على قرارات عفو رئاسي. 

وأوضح الباز خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن قرار العفو الرئاسي على السجناء ليس تبرئة، وإنما استخدام الرئيس لحق دستوري، إنه في لحظة معينة محتاجين مشاركة الجميع فالرئيس قرر منحهم فرصة أخرى لاستئناف حياتهم والمشاركة في التنمية.

ورد على من يدعون أنهم سجناء رأي، قال إن الرأي عندما يستخدم كسلاح في وضع استثنائي تمر به الدولة يعتبر جرم، والدولة كانت في معركة تنمية، وكان يتم الترويج لآراء وأفكار ضارة بالأمن القومي.

ووجه رسالة للخارجين بعفو رئاسي، قائلًا: "هذه فرصة أمامكم للاندماج في الحياة، وليس لادعاء المظلومية وظهور البراءة، لا داعي لصنع مظلومية زائفة، لأنه سمت إخواني".

كما وجه رسالة للدولة ألا تخضع لابتزاز من يدعون المظلومية. 

الباز العفو الرئاسي المظلومية

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