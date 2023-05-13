السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

يد الزمالك تفوز على كينشاسا الكونغولي.. وتتأهل لربع نهائي كأس الكؤوس الإفريقية

الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك

تأهل الزمالك إلى ربع نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لليد بفوز كبير على كينشاسا الكونغولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في النسخة الـ39 من البطولة المقامة حاليا في ضيافة الأهلي بالجزيرة.

وحقق الزمالك الفوز على كينشاسا بنتيجة كبيرة 52-29 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.
وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى النقطة الـ6 في صدارة المجموعة الأولى، بينما أصبح كينشاسا بدون أية نقاط في المركز الخامس والأخير من المجموعة.

ويختتم الزمالك مبارياته في المجموعة الأولى بمواجهة وداد سمارة المغربي في السابعة مساء الأحد.ويتأهل الفرق أصحاب المراكز الأربعة الأولى من كل مجموعة إلى دور الثمانية من البطولة.

جدير بالذكر أن الزمالك هو حامل لقب كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد.

ونجح الزمالك فى تحقيق الفوز بأول لقاءاته بالمنافسة الأربعاء على فانز الكاميرونى بنتيجة 42/20 ،  كما فاز على رد ستار الإيفوارى بنتيجة 42/22 فى ثانى مواجهاته أمس الأول الخميس.

وتضم المجموعة الأولى، الزمالك المصري، ريد ستار بطل كوت ديفوار، فانز الكاميروني، وداد سمارة المغربي، جيه آس كيه الكونجولي.

المجموعة الأولى تاهل الزمالك كأس الكؤوس الإفريقية كينشاسا الزمالك يد الزمالك

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