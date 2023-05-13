"القاهرة الإخبارية": الداخلية التركية تصف ظهور"قلجدار" بسترة واقية بـ"المسرحية"

كشف عمر أحمد، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أنقرة، أن زعيم المعارضة التركية كمال قلجدار أوغلي، ظهر هو ونائبه وهما يرتديان سترات واقية، مما يشير إلى الخوف الذي ينتاب الأحزاب المعارضة من تعرض مرشحهم لعملية اغتيال قبل الانتخابات.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "الشرق الأوسط"، مع الإعلامية أميمة طالب، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، ندد بهذا التصرف ووصفه بالمسرحية وقال له منذ 10 سنوات تخوض انتخابات ولم يحدث لك شيئًا فما سبب ارتدائك لهذه السترة؟.

وعن إجراء الانتخابات في المناطق التي ضربها الزلزال قال، مراسل القناة إن المناطق التي ضربها الزلزال وتمثل 10 ولايات، ملايين من المواطنين غادروا لمدن أخرى ولم ينقلوا عناوينهم الجديدة، ولهذا يجب عليهم العودة للأماكن المنكوبة لإجراء الانتخابات ولذلك العديد من المنظمات الإنسانية قامت بالتنظيمات اللازمة من استقدام المواطنين للمناطق المنكوبة للتصويت وعودتهم مرة أخرى لأماكنهم.