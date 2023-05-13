السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 8 حالات تعدِ على الأراضي الزراعية بمركز إبشواي بالفيوم

إزالة 8 حالات تعدِ
إزالة 8 حالات تعدِ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعي وخارج

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إبشواي بمحافظة الفيوم، إزالة فورية لعدد 8 حالات تعدِ وبناء مخالف على الأراضي الزراعية وخارج الحيز العمراني وإزالة تعد على أملاك الري.

 

وقال مراد مسعود رئيس المركز، إن المخالفات عبارة عن إزالة ماسورة ري مخالفة بناحية منطقة مدرسة احمد مفتاح معبد بالوحدة المحلية بأبو كساه وتم إزالة الماسورة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف بحضور محمد موسي نائب رئيس المركز، وبتأمين من قوات شرطة مركز إبشواي بقيادة العميد أسامة أبو طالب مأمور المركز.

 

وأضاف رئيس المركز، أنه تم إزالة عدد 4 حالات بناء مخالف عبارة عن مقبرتين حديثتين خاليتان من الرفات أرض ائتمان زراعي بناحية هويدي، وحالتان بناء غرف وأسوار من البلوك الأبيض أرض ائتمان زراعي بناحية جبر التابعة للوحدة المحلية بأبو كساه بحضور هيام محمد رئيسة الوحد، وإزالة تعد على أرض إصلاح زراعي عبارة عن استكمال أعمال بناء بالبلوك الأبيض لهيكل خرساني قديم بناحية شكشوك وتم إزالة المخالفة ومصادرة والتحفظ على أدوات البناء ومواد البناء والاسمنت بحضور سعاد السيد رئيسة الوحدة.

 

كما تم  إزالة عدد 2 حالة بناء مخالف خارج الحيز العمراني بناحية أبو جنشو مدينة إبشواي، وتمت إزالة جميع المخالفات وتسليم المواقع خالية من أي تعديات لمسئول الجمعية الزراعية بحضور خليفة روبي مساعد رئيس المركز للمتابعة الميدانية، وخالد الجاحد المشرف العام على قسم الإشغالات.

 

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالإزالة الفورية لمختلف صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل أو التبوير.

 

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إزالة 8 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعي خارج الحيز العمراني بمركز أبشواي بالفيوم

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