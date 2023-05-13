السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة أسيوط يزور مستشفى أسيوط الجديدة ويمنح مكافأة شهر للنوبتجيين المتواجدين

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم السبت 13 مايو 2023م، زيارة فجائية لمستشفى أسيوط الجامعي الجديد التابع لمستشفيات جامعة أسيوط، للوقوف على سير العمل، والاطلاع عن قرب لما يقدمه من خدمات طبية للمرضى، والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على أرض الواقع.


وراجع رئيس جامعة أسيوط انتظام الأطقم الطبية  والعاملين، وتبين انتظام سير العمل بالمستشفى، والذي يؤثر بالإيجاب على تقديم الخدمة الصحية.


وخلال زيارته، وجه رئيس جامعة أسيوط الشكر للفرق الطبية والعاملين باستقبال المستشفى، لما لمسه من جودة في الخدمات المقدمة للمواطنين، موجهًا الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، بصرف مكافأة شهر للنوبتجيين المتواجدين بالمستشفي أثناء الزيارة، تقديرًا لجهودهم وتفانيهم في العمل.

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أسيوط الجامعي أسيوط الجديدة الخدمات المقدمة للمواطنين الدكتور أحمد المنشاوى الصناعات التكميلية المؤتمر الدولى العاشر انتظام سير العمل جامعة أسيوط رئيس جامعة أسيوط شركة السكر والصناعات كلية تكنولوجيا

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