رئيس جامعة أسيوط يزور مستشفى أسيوط الجديدة ويمنح مكافأة شهر للنوبتجيين المتواجدين

أجرى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم السبت 13 مايو 2023م، زيارة فجائية لمستشفى أسيوط الجامعي الجديد التابع لمستشفيات جامعة أسيوط، للوقوف على سير العمل، والاطلاع عن قرب لما يقدمه من خدمات طبية للمرضى، والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على أرض الواقع.



وراجع رئيس جامعة أسيوط انتظام الأطقم الطبية والعاملين، وتبين انتظام سير العمل بالمستشفى، والذي يؤثر بالإيجاب على تقديم الخدمة الصحية.



وخلال زيارته، وجه رئيس جامعة أسيوط الشكر للفرق الطبية والعاملين باستقبال المستشفى، لما لمسه من جودة في الخدمات المقدمة للمواطنين، موجهًا الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، بصرف مكافأة شهر للنوبتجيين المتواجدين بالمستشفي أثناء الزيارة، تقديرًا لجهودهم وتفانيهم في العمل.

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