مراكز المنيا تستأنف أعمال رصف الشوارع ورفع كفاءة الطرق ضمن الخطة الاستثمارية
استأنفت الوحدة المحلية بمراكز محافظة المنيا أعمال رصف الشوارع والطرق ورفع كفائتهم ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 / 2023 وتنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وتعليمات الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ باستكمال خطة تمهيد ورصف الطرق الرئيسية والأحياء الداخلية، بهدف تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، وتيسير الحركة المرورية حيث يتم تنفيذ تنفذ الأعمال وحدة الرصف والإنشاءات بالمحافظة.
وتنفيذا لتكليفات محافظ المنيا ، تابع المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاى، بدء أعمال الرصف لشارع الجلاء من بداية حى شرق وحتى كوبرى الشيخ عبدالمنعم الحبشى مطاى بحي شرق المدينة وتفرعات
وقال رئيس المركز إن عملية الرصف، تأتي ضمن خطة تمهيد ورصف الطرق المحلية ذات الأولوية من خلال المشروع القومي لرصف الطرق لما لها من أهمية في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين خلال تنقلاتهم داخل مراكزهم والمحافظات المجاورة مشيرا إلي أن مركز مطاى يشهد طفرة كبيرة في مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق باعتبارة قطاعًا حيويًا وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة، مؤكدًا أنه خلال أيام قليلة قادمة سيكون هناك تغيير حقيقي بالمدينة بعد الانتهاء من أعمال الرصف لكافة الشوارع.
كما تفقد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينه ملوي، أعمال رصف تفرعات شارع العرفاني كما تفقد وضع طبقة الأسفلت بـشارعي الجيش والاهرام بتفرعاتهم بمدينة ملوى، ضمن اعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 /2023 وذلك بحضور ناصر ياسين سكرتير المركز والمدينة والمهندس ايليا دانيال مدير الطرق بملوى، وذلك تحت إشراف مديرية الطرق بالمنيا وهندسة طرق ملوى، وتنفيذ الشركة الوطنية.
وأوضح تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاصـ إلى أن وحدة الرصف والإنشاءات أنتهت من أعمال رصف شارع بورسعيد مشيرا إلي أنه تابع أعمال الرصف وتركيب بلاط الأنترلوك ببعض الشوارع مؤكدا علي أنه شدد علي ضرورة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال والألتزام بالجدول الزمني المحدد حتي يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من خدمات في قطاع الطرق والتي تمثل عصب التنمية والتجارة والتي تعود بالنفع علي المواطنين
وأكد الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغة أن الوحدة المحلية قامت برفع الإشغالات والتعديات ونبهت على أصحاب السيارات بشارع الجمهورية بالمدينة برفع سيارتهم من الشارع وذلك للبدء في أعمال رصف الشارع وذلك ضمن أعمال الخطة الأستثمارية وتنفيذا لتكليفات وتوجيهات محافظ المنيا.