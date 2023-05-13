توقعات بزيادة حركة التشغيل علي شركات الطيران الإفريقية خلال 2023

كشف اتحاد شركات الطيران الإفريقية أن نسب التشغيل التي سجلت خلال الربع الأول من العام الجاري 2023 تشير إلى أن حركة الطيران الإفريقي في تحسن وتبشر بتوقعات حقيقية في حركة التشغيل خلال الموسم المقبل وكشفت الإحصائيات الأخير التي أصدرها الاتحاد أن حركة التشغيل على شركات الطيران الإفريقية خلال 2023 حوالي 85 مليون راكب، وهو أقل من مستويات عام 2019 بحوالى10 ملايين راكب فقط.

وأشار الاتحاد إلى أنه من المتوقع أن تقل الفجوة بين أرباح عام 2023 مقارنة بأرباح عام 2022 وذلك نظرًا لأن شركات الطيران الأفريقية قد حققت خلال الربع الأول من 2023 ربحا أقل من معدلات عام 2019 بمبلغ 0.3 مليون دولار أمريكي.

جاء ذلك على هامش اجتماع اللجنة التنفيذية رقم 189 لاتحاد شركات الطيران الإفريقية AFRAA بمشاركة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية قد شاركت بجناح دعائي على هامش فعاليات الاجتماع لعرض خدمات الصيانة والإصلاح وأوجه التعاون الأخرى التي تقدمها شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية لشركات الطيران الإفريقية.

يشار إلى أن وزارة الطيران المدني تعمل علي توجهات الدولة المصرية لتعزيز دورها الريادي في إفريقيا وفي ضوء توجيهات وزير الطيران المدني في تنمية صناعة النقل الجوي بالقارة الإفريقية.

وقد شارك المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران في اجتماع اللجنة التنفيذية رقم 189 لاتحاد شركات الطيران الإفريقية (AFRAA) وذلك باستضافة من الخطوط الجوية الإثيوبية، والذي عقد تزامنًا مع معرض الطيران للشركاء في الصناعة الذي تنظمه AFRAA من كل عام Aviation Stakeholders Convention.

وناقش الاجتماع عدة موضوعات كان من بينها آخر تطورات شئون صناعة النقل الجوي حيث تم استعراض أداء شركات الطيران إذ بلغت حركة النقل الجوي الدولي لشركات الطيران الإفريقية حوالي 94.8 % من مستويات عام 2019، وبلغت الحركة داخل قارة إفريقيا حوالي 31% و37% للرحلات الداخلية من نفس العام.