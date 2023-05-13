السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ياو أنور يمنح التقدم لصالح الإسماعيلى على الزمالك

ياو أنور
ياو أنور

منح ياو أنور مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، التقدم لصالح الدراويش في مباراته أمام الزمالك ضمن الجولة الـ27 من بطولة الدوري.

جاء الهدف في الدقيقة 19 بعد مرور من أحمد مدبولي بشكل رائع يسار منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية أبعدها محمد صبحي من يسار مرماه فتابعها ياو أنور بتسديدة قوية من يمين منطقة الجزاء ارتطمت بحاتم سكر وسكنت يسار المرمى.

وبعد مراجعة حكم المباراة محمد عادل لتقنية الفيديو أكد احتساب الهدف بعد أن كانت هناك احتمالية لوجود خطأ لصالح إبراهيما نداي لاعب الزمالك.

ويضم تشكيل الزمالك كلًا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حاتم سكر - محمود حمدي " الونش" - حسام عبدالمجيد - محمود شبانة.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبدالرازق " شيكابالا".

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سامسون أكينولا - إبراهيما نداي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد نديم ومصطفى الزناري ومحمد طارق وسيد عبدالله "نيمار" وسيف جعفر  ومحمد حسام "بيسو" وأحمد بلحاج ويوسف أسامة نبيه وسيف الجزيري. 

ياو أنور الاسماعيلى الزمالك الدورى المصرى

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