بعد تصدر القاهرة قائمة أفضل المقاصد السياحية.. أهم 10 أماكن يجب زيارتها

وضعت شبكة "سى إن إن" الأمريكية قائمة بأفضل المقاصد السياحية حول العالم التى ينبغى زيارتها فى عام 2023، وكانت القاهرة ضمن هذه القائمة، وكان هذا تحت عنوان "أين تسافر فى عام 2023، أفضل الوجهات للزيارة".

وترصد "الدستور" أبرز المقاصد سياحية يمكن زيارتها في القاهرة بعد تصدرها ضمن الأفضل، في سياق السطور التالية.

أهرامات الجيزة

أهرامات الجيزة تقع ضمن القاهرة الكبرى، وهي إحدى عجائب الدنيا السبع القديمة، ويمكن هناك أيضا زيارة مقابر ملوك الفراعنة ورؤية تمثال أبو الهول.

متاحف القاهرة

يستحق متحف القاهرة الزيارة حيث يضم بداخله من معروضات مختلفة يبلغ عددها 180000 قطعة فكل قطعة من هذه القطع المعروضة تتمتع بأهمية كبيرة.

متحف قصر عابدين

قصر عابدين في محافظة القاهرة أشهر متاحف القاهرة التاريخية التي تعرض تاريخ البلاد وثقافته، وينفرد بمجموعات نادرة ومعروضات أثرية تروي للضيوف تاريخ القدماء.

برج القاهرة

من خلال الصعود لبرج القاهرة، ويصل ارتفاعه إلى 187 متر، وهو يوجد في قلب مدينة القاهرة على جزيرة الزمالك في نهر النيل ويضم في قمته مطعم فريد من نوعه حيث يقع على منصة دوارة مما يجعله يدور ليوفر لزوار المطعم إطلالة شاملة على المناطق السياحية.

قصر البارون

قصر البارون تحفة معمارية فريدة من نوعها في مدينة القاهرة، شيده المليونير البلجيكي البارون إدوار، وجاء إلى مصر من الهند في نهاية القرن الـ19 بعد وقت قليل من افتتاح قناة السويس، يقع القصر في قلب منطقة مصر الجديدة بالقاهرة، بالتحديد في شارع العروبة على الطريق الرئيسي المؤدي إلى مطار القاهرة الدولي.

قلعة صلاح الدين الأيوبي

تقع قلعة صلاح الدين الأيوبي وهي من أفخم القلاع الحربية في العصور الوسطى، ويحيط بهذه القلعة العديد من المساجد الأثرية التي تعود إلى عهد الدولة الفاطمية كمسجد ابن طولون ومسجد السلطان حسن اللذان يعتبران من أشهر المعالم الإسلامية في المدينة بالإضافة إلى مسجد الرفاعي.