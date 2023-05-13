يتسال عدد كبير من المواطنين وعملاء شركات الغاز الطبيعي خلال الساعات الماضية، عن كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2023، لعدم تعرضهم لغرامة في التأخير عن تسجيل قراءة العداد المنزلي، كما تشهد محركات البحث عمليات سرش كبيرة، لمعرفة كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2023 لشهر مايو إلكترونيًا.

كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2023 لشهر مايو

وتسهيلا علي المواطنين وعملاء شركة بتروتريد تكشف "الدستور" في هذا التقرير طرق كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2023، و كيفية سداد فاتورة الغاز بشكل الكتروني.

وكشفت شركة بتروتريد، انه يجب على العملاء، اتابع الخطوات الاتية.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي شهر مايو 2023 "بتروتريد الدخول على رابط الشركة من https://www.petrotrade.com.eg اختار تسجيل قراءة العداد. كتابة بيانات صاحب العداد المتعاقد مع الشركة بالتفصيل. تحديد مكان تركيب العداد بالتفصيل "الشقة، الدور، العقار، الشارع، المنطقة، الحي". إدخال قراءة العداد في المكون من 10 أرقام في الخانات المخصصة لها. الضغط على زر الإستعلام. في النهاية تظهر إجمالي المبلغ المطلوب سداده قيمة الاستهلاك الشهري للغاز.

تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر مايو 2023

يذكر أن شركة الخدمات البترولية “بتروتريد”، أعلنت عن تلقي قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر مايو 2023 من يوم 1 - 20 من كل شهر، وللاستعلام عن الفاتورة و إدخال قراءة العداد فيما حددت الفترة من يوم 6 – 30 من كل شهر لسداد الفواتير الشهرية عبر الوسائل التي تم اعتمادها لتسهيل دفع العملاء للفواتير الشهرية.

وأتاحت الشركة إمكانية الدفع الإلكتروني عن طريق خدمة الرد الصوتي التفاعلي IVR “Interactive Voice Response وهو نظام يسمح للمتصلين بالتفاعل عن طريق الهاتف، حيث يتم استخدام الرد الآلي المسجل ويقوم بتمكين العميل من الحصول على بعض البيانات أو إضافتها.