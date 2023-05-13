السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

هل أتقن الصحابة لغات أخرى غير العربية؟ نبوى الأزهرى يجيب (فيديو)

الدكتور أحمد نبوي
الدكتور أحمد نبوي الأزهري

قال الدكتور أحمد نبوي الأزهري، الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف، إن الصحابي الجليل زيد بن حارث كانت لديه عدة أمور ماهر فيها، ومهارات متنوعة، أبرزها أنه كان أعلم الصحابة في علم المواريث، ومترجمًا للغات.

وأضاف نبوي، اليوم السبت، خلال برنامج "نبي الرحمة" المذاع عبر قناة "الناس"، أن الرسول كان يقول عن زيد بن ثابت "وأفرضهم زيد"، إذ كان أعلم الصحابة بعلم الفرائض الذي يعرف بعلم المواريث، ومترجم، حيث أتقن حوالي خمس لغات منها الفارسية والعبرية والنبطية وغيرها، مشيرًا إلى أن زيد بن حارث كان من ضمن كتبة الوحي.

وأشار إلى أن من بين الصحابة من كان ماهرًا في اللغات الصحابي عبدالله بن الزبير، موضحًا أنه كان لديه 100 غلام كانوا يتحدثون 100 لغة ولهجة.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس الصحابة العربية لغات نبي الرحمة

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