السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة فتاة باشتباه كسر بالعمود الفقري لسقوطها من مرتفع في الإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيبت فتاة بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة سقوطها من مرتفع  من مسكنها بشارع دمنهور والبحرى دائرة قسم ثان الإسماعيلية وتم نقلها إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافها ورعايتها طبيا.


تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية ، إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بسقوط فتاة من مرتفع بمسكنها فى شارع دمنهور والبحرى دائرة قسم ثان الإسماعيلية. 


على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ كما تم الدفع بسيارة إسعاف بإشراف الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان البلاغ الذى أسفر عن إصابة أسماء جمال مرعى 28 عام مقيمة  شارع دمنهور والبحري مصابة اشتباه كسر بالساقين واشتباه كسر بالعمود الفقري.


جرى نقل المصابة إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافها ورعايتها طبيا، وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابة.

 

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