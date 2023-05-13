السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بمشاركة مرموش.. فولفسبورج يهزم هوفنهايم بثنائية في الدوري الألماني

فولسفبورج
فولسفبورج

انتصر فريق فولفسبورج، المحترف ضمن صفوفه عمر مرموش، لاعب المنتخب الوطني على ضيفه هوفنهايم في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ32 لبطولة الدوري الألماني، بهدفين مقابل هدف.

وأنهى فولفسبورج الشوط الأول من المباراة متقدمًا بهدف دون رد.

وبدأ مرموش على دكة البدلاء وشارك في الدقيقة 61.

وتقاسم كلا الفريقين الاستحواذ على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، كما جاء الأداء الهجومي ضعيفًا لكلاهما.

وسجل جاكوب كامينسكي، هدف التقدم لفولفسبورج في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول.

وسدد لاعبو فولفسبورج كرتين على المرمى من محاولتين، مقابل تسديدتين لهوفنهايم من 7 محاولات وخرجت 5 كرات من الملعب.

وحصل كلًا من الفريقين على 50% من الاستحواذ.

وانقلب الاستحواذ في الشوط الثاني لصالح فريق هوفنهايم فيما استمر الأداء الهجومي المتوسط بينهما.

وسجل لوكا فالدشميت، ثاني أهداف فولفسبورج في الدقيقة 75 من المباراة.

وأحرز جوشوا جيلافوجي، هدف هوفنهايم الوحيد في المباراة بالخطأ في مرماه بالدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

إجمالًا، سدد لاعبو فولفسبورج 4 كرات على المرمى من 9 محجاولات وخرجت 5 كرات من الملعب، مقابل 3 تسديدات من 11 محاولة لفريق هوفنهايم وخرجت 8 من الملعب.

واستحوذ هوفنهايم على مجريات اللعب في المباراة بنسبة 53% مقابل 47% لصالح فريق فولفسبورج.

ورفع فولفسبورج رصيده لـ49 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد هوفنهايم عند 32 نقطة في المركز الـ14.

إجمالًا، سدد لاعبو فولفسبورج 4 كرات على المرمى من 9 محجاولات وخرجت 5 كرات من الملعب، مقابل 3 تسديدات من 11 محاولة لفريق هوفنهايم وخرجت 8 من الملعب.

واستحوذ هوفنهايم على مجريات اللعب في المباراة بنسبة 53% مقابل 47% لصالح فريق فولفسبورج.
ورفع فولفسبورج رصيده لـ49 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد هوفنهايم عند 32 نقطة في المركز الـ14.

فولفسبورج عمر مرموش هوفنهايم الدورى الألماني مباراة فولفسبورج وهوفنهايم

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