نبيل معلول يعلن استقالته من تدريب الترجى بعد ثلاثية الأهلى

أعلن نبيل معلول، المدير الفني لفريق الترجي التونسي، استقالته من تدريب فريقه بعد الخسارة من الأهلي بثلاثية نظيفة، أمس، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب نبيل معلول عبر حسابه على "فيسبوك": "حزن وخيبة الترجيين بعد هذه الخسارة الصعبة، واعتذر لكل الجماهير عن عدم تمكننا من ادخال الفرحة ليلة أمس في قلوب جماهيرنا العريقة".

وتابع: "في الفترة الأخيرة لم تكن المهمة سهلة بالنسبة لي ولبقية الإطار الفني واللاعبين لعدة أسباب يطول شرحها في الظرف الحالي؛ لكنني حاولت بكل ما في وسعي من إيجاد الحلول المناسبة وتجاوز الصعوبات وتحقيق أفضل ما يمكن من النتائج".

وأكمل: "لبيت نداء الواجب عندما احتاجني فريقي في فترة صعبة في نهاية الموسم الفارط، الحمد لله، نجحنا في أشياء واخفقنا في أشياء أخرى والإنسان يخطئ ويصيب".

وأضاف: "تغليبا لمصلحة فريقي الترجي الرياضي التونسي، قررت الانسحاب وتقديم استقالتي لرئيس النادي.. وأدعو الجماهير الترجية إلى مواصلة الوقوف وراء اللاعبين ودعمهم في بقية المشوار في البطولة والكأس ورابطة الأبطال الإفريقية".