أوسوريو يحسم مصير المثلوثي بقرار مفاجئ لإدارة الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن مستقبل التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق خلال الموسم المقبل حيث ينتهي تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك لم تفاتح المثلوثي في أي شيء حتى الآن لتجديد التعاقد معه والأمر متروك لنهاية الموسم.

وأوضح المصدر أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك فاجأ الجميع وأبلغ الإدارة برغبته في بقاء المثلوثي مع الفريق في الموسم المقبل وأثنى على مستواه وقدراته بصورة كبيرة.

وأشار المصدر إلى أن أوسوريو يعتبر المثلوثي لاعب جوكر ويمكن توظيفه في أكثر من مركز إلى جانب التزامه بشكل كبير من الناحية التكتيكية وتنفيذ المطلوب منه على الوجه الأمثل.

وتضم قائمة اللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع الزمالك نهاية الموسم كل من المثلوثي وسيف فاروق جعفر إلى جانب يوسف أسامة نبيه ولم يتم التجديد لأي منهم حتى الآن.