نستعرض لكم فى هذا التقرير رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2023، حيث تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أرقام جلوس الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023 خلال الساعات المقبلة، وذلك ضمن الاستعداد لعقد امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة الثانوية العامة التي تنطلق يوم الاثنين الموافق 12 يونيو 2023، طبقًا للجداول التي اعتمدها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتتيح وزارة التربية والتعليم للطلاب الاستعلام عن أرقام الجلوس ومقر واسم المدرسة التى يؤدى فيها الامتحان إلكترونيا عبر موقع الوزارة، كما يمكن للطالب الحصول على بطاقة رقم الجلوس من المدرسة المقيد بها بعد تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمدارس الثانوية من قبل لجان النظام والمراقبة " الكنترولات".

رابط الحصول علي أرقام جلوس الثانوية العامة 2023

يمكن الحصول علي أرقام جلوس طلاب الصف الثالث الثانوي من خلال الرابط (من هنا)، واتباع الخطوات التالية:

ادخل على الرابط التالي: (من هنا). ادخل البريد الالكتروني المدرسى الموحد للطالب. اضغط على أيقونة الاستعلام عن رقم الجلوس. اكتب البيانات المطلوبة ليظهر رقم الجلوس ومقر لجنة سير الامتحان.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة 2023 بنظام الكتاب المفتوح، بالاعتماد على كتيبات المفاهيم على أن يتسلم طلاب الثانوية العامة كتيب المفاهيم الخاصة بكل مادة أثناء انعقاد اللجان.

وتحتوي امتحانات الثانوية العامة 2023 على 85 في المائة أسئلة موضوعية “اختيار من متعدد” وما لا يزيد على 15% أسئلة مقالية قصيرة جدًا.

وتشتمل الأسئلة المقالية لكل مادة على أسئلة مخصص لها درجتين، وأسئلة مخصص لها أربع درجات، وتشتمل أسئلة الاختيار من متعدد على أسئلة لها درجة واحدة وأخرى مخصص لها درجتين.

وتراعي امتحانات الثانوية العامة 2023 المستويات المعرفية المختلفة والمستويات العقلية ونواتج التعلم الحقيقية عند وضع الأسئلة، على أن تنقسم إلى: 30 في المائة للأسئلة البسيطة و40% للأسئلة المتوسطة و30 في المائة للأسئلة العليا.