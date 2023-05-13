كولر يرفض رحيل علي معلول خلال الانتقالات الصيفية

رفضت مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بالتنسيق مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول فكرة رحيل التونسي علي معلول الظهير الأيسر خلال الميركاتو الصيفي.

وقال مصدر مسئول، إن الأهلي تلقي عدة اتصالات من شركة تسويق تعرض الحصول على خدمات معلول والانتقال إلى أهلي جدة السعودي بناء على توصية من الجنوب بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق السعودي بعد الصعود إلى الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" وحاجة الفريق إلى صفقة قوية في الجبهة اليسرى بحجم علي معلول.

وأضاف المصدر أن كولر أكد أنه لن يفرط في رحيل معلول ولا بد من استمراره كونه أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها في المباريات وأنه لا غني عنه في الفترة الحالية.

وأشار المصدر إلى إن تمسك المدير الفني باستمرار اللاعب جعل إدارة القلعة تغلق باب الباب أمام رحيل معلول عن الفريق الأول لأي فريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضح المصدر أن إدارة الكرة بالأهلي تنوي استمرار اللاعب والاعتزال داخل الفريق وتكريمه بالشكل اللائق لمشواره مع القلعة الحمراء ومنحه كافة الصلاحيات للعمل داخل النادي في المنصب الذي يرغب فيه سواء فني أو إداري.

وحقق الأهلي الفوز على الترجي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.