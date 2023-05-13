السبت 13 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يرفض رحيل علي معلول خلال الانتقالات الصيفية

علي معلول
علي معلول

رفضت مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بالتنسيق مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول فكرة رحيل التونسي علي معلول الظهير الأيسر خلال الميركاتو الصيفي. 

وقال مصدر مسئول، إن الأهلي تلقي عدة اتصالات من شركة تسويق تعرض الحصول على خدمات معلول والانتقال إلى أهلي جدة السعودي بناء على توصية من الجنوب بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق السعودي بعد الصعود إلى الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" وحاجة الفريق إلى صفقة قوية في الجبهة اليسرى بحجم علي معلول.

وأضاف المصدر أن كولر أكد أنه لن يفرط في رحيل معلول ولا بد من استمراره كونه أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها في المباريات وأنه لا غني عنه في الفترة الحالية. 

وأشار المصدر إلى إن تمسك المدير الفني باستمرار اللاعب جعل إدارة القلعة تغلق باب الباب أمام رحيل معلول عن الفريق الأول لأي فريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل. 

وأوضح المصدر أن إدارة الكرة بالأهلي تنوي استمرار اللاعب والاعتزال داخل الفريق وتكريمه بالشكل اللائق لمشواره مع القلعة الحمراء ومنحه كافة الصلاحيات للعمل داخل النادي في المنصب الذي يرغب فيه سواء فني أو إداري.

وحقق الأهلي الفوز على الترجي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

الاهلى الترجي كولر محمود الخطيب التونسي علي معلول

الأكثر قراءة

أسعار الذهب تواصل التراجع.. وعيار 21 بـ2380 جنيهًا

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 13-5-2023

روسيا تتهم أوكرانيا بضرب أهداف مدنية بصواريخ "ستورم"

النيابة تحيل تشكيل الاتجار فى البشر للمحاكمة الجنائية

ننشر كواليس مزاد طرح حصة إضافية من المصرية للاتصالات بالبورصة غدًا

مصدر يكشف لـ"الدستور" حقيقة انتقال سيف فاروق جعفر لبيراميدز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

السياحة بين الواقع والمأمول

محمد عبدالعزيز

و الذكرُ للإنسان عمر ثانِ

حسين عثمان

مشهد مرتبك

حسين دعسة

كارنيجي.. وخبراء المجلس الأطلسي: حرب غزة وذاكرة النكبة.. معركة تطول!

ماجد حبته

السبع والصين.. والقواعد! 

صفاء النجار

لماذا لا تتحول القاهرة القديمة إلى محمية تراثية؟

سارة شريف

كتالوج نتنياهو

وائل لطفي

كليوباترا سوبر!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 4 إسرائيليين فى إطلاق 40 صاروخًا من غزة تجاه مستوطنات الغلاف

إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى شمال غرب الضفة الغربية

مسئولون إسرائيليون: مصر قدمت مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار فى غزة