"تعليم بورسعيد": أولادنا أمانة لدينا ونجتهد جميعا لخلق أجواء امتحانية مثالية

ترأست الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بورسعيد، اليوم، اجتماعا موسعا استهدف رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية.

جاء ذلك بحضور الأستاذ محمود بدوي مدير عام التعليم العام، والأستاذ إيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية، والأستاذ محمد رفعت مدير إدارة التعليم الإعدادي المركزي، والأستاذ ياسر صلاح مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات والسادة مديري الإدارات التعليمية.

رحبت وكيل أول الوزارة بالحضور، لافتة إلى أن أعمال الامتحانات في المجمل هي مهمة وطنية يحب أدائها على أكمل وجه بتضافر الجهود بين الجميع مع اعتبار التعليم أمن قومي لا مساس به ولا تقصير فيه، مشيرة إلى أن المقصرين ليس لهم مكان بين العاملين بتعليم بورسعيد.

وشددت الدكتورة هالة عبد السلام، على جميع الحضور بعدم السماح لطلاب الشهادة الإعدادية باصطحاب الهاتف المحمول وملحقاته من البوابة الرئيسية للجنة وأن من يخالف ذلك أو يتهاون سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والجزاء الرادع سواء كان من الطلاب أو من القائمين على العملية الامتحانية.

ووجهت وكيل أول الوزارة الحضور بمراعاة العامل النفسي للطلاب وضبط النفس لأقصى درجة أثناء التعامل معهم وتوفير المناخ والأجواء الامتحانية المثالية لهم باعتبارهم أمانة لدينا مع الالتزام بتطبيق القوانين والإجراءات المتبعة تجاه المتجاوزين منهم سلوكيا أو من يضبط في حالة غش.

وذكرت الدكتورة هالة عبد السلام، أنه لأول مرة يتم توزيع كتيب دليل المعلم في تنظيم أعمال الامتحانات على رؤساء اللجان من إعداد إدارة الشئون القانونية للتعريف بالحقوق والواجبات أثناء مباشرة أعمال الامتحانات وفقا للقوانين واللوائح والكتب الدورية الوزارية المنظمة لهذا الشأن.

كما كلفت وكيل أول الوزارة جميع مديري العموم ومديري الإدارات التعليمية ووكلائها بمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية منذ يومها الأول وبصفة يومية بجميع اللجان نطاق الإدارات التعليمية كل في تخصصه ورفع تقارير يومية لسيادتها بنتائج هذه المتابعات.

ونوهت الدكتورة هالة عبد السلام على رؤساء اللجان بضرورة التواصل الفوري والمباشر معها شخصيا أو مع مدير عام التعليم العام حال حدوث أي مشكلة أو رصد أي ظرف طارئ أثناء انعقاد اللجنة لسرعة التصرف وإيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة بهدف استكمال أعمال الامتحانات بالشكل الأمثل دون معوقات.

يجدر بالذكر أن أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية في بورسعيد سوف تعقد في الفترة من 15 حتى 22 مايو الجاري بنظام الورقة الامتحانية "بابل شيت" تلك التجربة الرائدة التي تنفرد بها المحافظة والتي عممت على صفوف المرحلة الإعدادية بالكامل من الصف الأول حتى الصف الثالث هذا العام الدراسي 2022 – 2023.

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