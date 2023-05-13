"مارسيال" يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

أعلن الهولندي أريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، تشكيل فريقه الذي سيواجه ضيفه وولفرهامبتون، في الخامسة من مساء اليوم، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (أولد ترافورد)، في إطار الجولة السادسة والثلاثين لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: رافائيل فاران- فيكتور ليندولف - لوك شاو - آيرون وان بيساكا

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو - كريستيان إريكسن - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: أنتوني - أنتوني مارسيال - جادون سانشو

ويجلس على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد في مباراة اليوم كلا من: جاك بوتلاند - ديوجو دالوت - هاري ماجواير - فريد – تيريل مالاسيا - أليخاندرو جارناتشو - فاكوندو بيليستري – ووت ويجهورست

ويحتل مانشستر يونايتد، المركز الرابع، في ترتيب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 63 نقطة، بينما يحتل وولفرهامبتون، المركز الثالث عشر، برصيد 40 نقطة.

وكان مانشستر يونايتد، قد سقط فخ الخسارة أمام مضيفه وست هام يونايتد، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، ضمن الجولة الخامسة والثلاثين لـ «بريميرليج».