ضبط 113 منشأة غذائية بدون ترخيص فى دمياط

واصلت مديرية الصحة بدمياط، تكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك، بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين، وبناءً على التعليمات المشددة من الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط.

وشنت إدارة مراقبة الأغذية تحت إشراف الدكتور عطية منصور، مدير عام الشئون الوقائية حملات مكثفة بالمرور على ١٩٩ منشأة منها ١١٣منشأة تدار بدون ترخيص و٩ منشآت بها خطر داهم على الصحة العامة.

وتمكنت الحملات من تحرير ٣٠٠ محضر وسحب ٤٤ عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام ١ طن أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وضبط ٨٠٠ كيلو مخلل مجهول المصدر وجبن أبيض منتهي الصلاحية.