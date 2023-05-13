"من الخوف إلى الحرية".. "الكتب خان" تناقش سيرة عفاف محفوظ 22 مايو

تستضيف مكتبة “الكتب خان” حفل مناقشة كتاب "من الخوف إلى الحرية: رحلة امرأة مصرية من الصعيد إلى ما وراء المحيط" للكاتب خالد منصور والصادر عن دار الكتب خان للنشر، في تمام الساعة السابعة مساء يوم الإثنين الموافق 22 مايو الجاري.

ومن المقرر أن يشارك في مناقشة الكتاب كل من الدكتورة هدى الصدة، والكاتب الصحفي عمرو خفاجي، بحضور خالد منصور، محرر الكتاب.

يروي هذا الكتاب سيرة المحللة النفسية والمثقفة المصرية النسوية عفاف محفوظ منذ مولدها في المنيا في صعيد مصر على مشارف الحرب العالمية الثانية حتى تقاعدها في العقد الثاني من هذا القرن في فلوريدا جنوب الولايات المتحدة.

وعن الكتاب قالت الدكتورة هدى الصدّة: "تصحبنا عفاف محفوظ في رحلتها نحو التحرر من الخوف، فنتعرف على لحظات فاصلة في حياتها وفي تاريخ العالم مروية من خلال عيون امرأة ذكية ومرهفة الحس، عانت من التمييز إما بسبب كونها فتاة في مجتمع ذكوري أو لكونها مسلمة وعربية في مجتمع عنصري، ولكنها تنجح في العبور إلى بر الأمان".

وتتّبع السيرة حياة محفوظ الغنية ومراحلها المتعددة منذ سنوات مدرسة الراهبات في المنيا في الأربعينيات، ثم دراسة الحقوق في جامعة الإسكندرية في الخمسينيات، وزواجها الأول الذي انتقلت بعده لباريس في الستينيات حيث نالت الدكتوراه في العلوم السياسية وبدأت في الاهتمام بالتحليل النفسي. ويتطرق الكتاب لعمل محفوظ بالتدريس في جامعة حلوان ثم مشاركتها في تأسيس لجنة الدفاع عن الثقافة القومية في السبعينيات وأوائل الثمانينيات قبل أن ترحل عن القاهرة ثانية وتنطلق في مجالات التحليل النفسي في واشنطن ونيويورك لنحو ثلاثين عاما.

وفي كل هذه المراحل تروي محفوظ بصراحة وعمق تطورات شخصيتها وعلاقتها بجسدها وبالجنس والسياسة والعمل العام، ولذا يعد الكتاب شهادة على تغييرات سياسية وثقافية واجتماعية في مصر من خلال حياة شخصية عفاف محفوظ الاستثنائية.

وتقول الدكتورة أميمة أبو بكر عن الكتاب: "ليست هذه كتابة سيرة عادية شكلًا وموضوعًا. فالسرد متدفق في سلاسة ويسر عجيبين، يخدعك ببساطته وعدم تكلفه وخلوه من الادعاء أو الوعظ، ثم يستدرجك الي عمق وشجن وحكمة مبطنة. تبدأ "قصة" عفاف محفوظ بحديث النهايات والفناء، ثم ما تلبث أن تجسد لك حيوات متعددة وبدايات جديدة وكثيرة عبر أزمان وأماكن مختلفة تمثل كل مرحلة خطوة على طريق رحلة التخلص من قيد ما أو وهم تلو الآخر".

خالد منصور؛ كاتب مصري عمل مراسلا صحفيا في جنوب أفريقيا والولايات المتحدة عشر سنوات قبل أن يعمل متحدثا باسم الأمم المتحدة في عدة بلدان في انحاء العالم، وهو متفرغ منذ 2015 للكتابة والتدريس، له خمسة كتب كان آخرها رواية "حقل ألغام" وكتاب "من طالبان إلى طالبان" عن مشاهداته في أفغانستان.