السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشيفرين: يويفا لا يفكر فى نقل نهائى دورى أبطال أوروبا

ألكسندر تشيفيرين
ألكسندر تشيفيرين

أعلن السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن "يويفا" لا يفكر نهائيًا في نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، من مدينة إسطنبول التركية إلى مكان آخر.

وكانت تقارير صحفية بريطانية، قد أكدت يوم أمس الأول الخميس، وجود محادثات غير رسمية من جانب أعضاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، مع الحكومة البرتغالية لمناقشة إمكانية نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا إلى البرتغال.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه من المتوقع حدوث أزمات سياسية وفوضى في تركيا؛ نتيجة التبعات المحتملة لانتخابات الرئاسة التركية والخسارة المتوقعة للرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، مضيفة أن ملعب "النور" في العاصمة البرتغالية لشبونة، ستكون الوجهة المحتملة لاحتضان نهائي دوري الأبطال.

ووصف تشيفيرين، تلك المزاعم المتداولة بشان نقل مباراة نهائي أبطال أوروبا، بالسخفية، حيث قال في تصريحات لموقع "24ur" السلوفيني: "في بعض الأحيان لا تعرف ما إذا كنت تضحك أم تبكي. يكتب أحدهم أننا نفكر في شيء ما، ثم فجأة ، دون التحقق معنا، جميع وسائل الإعلام في العالم نشرته. لذلك، لم نتحدث عن نقل تاريخ الحدث أو مكانه. من قام بنشره أول من اختلقه".

كان من المفترض أن تستضيف إسطنبول المباراة النهائية لدوري الأبطال، في عام 2020، لكن الاتحاد الأوروبي، قرر نقل المباراة إلى لشبونة بسبب جائحة فيروس كورونا. 

كان من المفترض أن تستضيف أسطنبول المباراة النهائية في عام 2021، بين تشيلسي ومانشستر سيتي، لكن "يويفا" قرر نقل اللقاء إلى مدينة بورتو البرتغالية، بسبب حظر السفر بين تركيا وإنجلترا.

ومن المقرر، أن تجرى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، يوم العاشر من يونيو المقبل، على استاد أتاتورك الأولمبي بإسطنبول.

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