محافظ كفرالشيخ: 179 ألف طالب أدوا امتحانات النقل دون شكاوى

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، متابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل الصفوف الأول الثانوي والأول والثاني الإعدادي والأول الثانوي تعليم فني، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، واطمأن إلى حسن سير الامتحانات، مؤكدًا أداء 179 ألفًا و235 طالبًا وطالبة امتحانات النقل، ولم تتلق غرفة العمليات شكاوى.

وأدى 27297 طالبًا وطالبة بالصف الأول الثانوي امتحانات الأحياء والتاريخ، وأدى 63178 طالبًا وطالبة في الصف الأول الإعدادي الامتحان في مادتي العلوم، والهندسة، وأدى 57776 طالبًا وطالبة في الصف الثاني الإعدادي الامتحان في مادتي الجبر والدراسات الاجتماعية.

وأدي 30984 طالبًا وطالبة في الصف الأول تعليم فني الامتحان في مادتي الأمن الصناعي ومبادئ رسم فني للتعليم الصناعي، ومواد أساسيات البساتين صناعات الزراعية والفيزياء للتعليم الزراعي، ومادتيّ قوانين العمل وأصول فن الطهي للتعليم الفندقي، ومادتي جغرافيا مصر الاقتصادية، ومبادئ محاسبة مالية للتعليم التجاري.

وتفقد محمد عبدلله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، لجان امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي بمدرسة كوبري مليجي تعليم أساسي التابعة لإدارة سيدي سالم التعليمية، وامتحانات الصف الأول الثانوي بمدرسة منشأة عباس الثانوية بنين التابعة لإدارة سيدي سالم التعليمية، كما تابع أعمال امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي والصف الأول الثانوي والصف الأول تعليم فني من خلال غرفة العمليات بالمديرية، والتواصل مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية.

وأشار محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، إلى أنه تم توفير بيئة آمنة ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب.

وانتهت جميع الإدارات التعليمية من تطهير اللجان الامتحانية وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات والأوبئة بالمدارس عقب أداء الطلاب الامتحان، حرصًا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات.

وتم التنبيه على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم، لسير عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر، وكذلك التنبيه على إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية، ومع التشديد على عدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة باصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان.