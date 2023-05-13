أوروبا تنهي شتاء 2022-2023 بأكبر مخزون من الغاز الطبيعي

شهد النصف الشمالي من الكرة الأرضية خامس أكثر شتاء دفئًا على الإطلاق خلال 2022-2023، خاصة بعد أن استهلك 97٪ من الغاز الطبيعي المسال في العالم، بحسب مركز إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إذ تلجأ أوروبا إلي التخزين الكامل نسبيًا للغاز الطبيعي المسال عند درجات حرارة الشتاء الدافئة بشكل استثنائي، ما قلل من الطلب على التدفئة.

تقول تقارير الطاقة الأوروبية الموثوقة: "كان للشتاء الشتاء الدافئ للغاية في آسيا بالغ الآثر في إعادة توجيه كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال من آسيا إلى أوروبا، فكان لانخفاض الطلب على الغاز الطبيعي المسال الفوري في آسيا عامل مساهم في تخزين الغاز المسال في أوروبا و ظل ممتلئًا خلال معظم فصل الشتاء، كما ساعدت جهود أوروبا للحفاظ على الغاز الطبيعي وواردات الغاز الطبيعي المسال التي بلغت مستويات قياسية في تعويض انخفاض الواردات عن طريق خط الأنابيب من روسيا".

وأوضحت التقارير الأروبية الواردة في تقرير مركز إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن موقف الغاز المسال في أوروبا خلال عام 2022، أن الحكومات الأوروبية سنت سياسات تطلب من مشغلي التخزين تعظيم حقن التخزين خلال موسم إعادة الملء لضمان توافر إمدادات الغاز الطبيعي خلال فصل الشتاء، ونتيجة لذلك، كانت مخزونات التخزين في 1 نوفمبر ممتلئة بنسبة 95٪، مقارنة بمتوسط ​​12 عامًا (2011-22) البالغ 89٪، متجاوزًا مستويات التخزين في بداية موسم التدفئة في عام 2021.

وتعتمد أوروبا والمملكة المتحدة عادةً على واردات الغاز الطبيعي لتلبية أكثر من 80٪ من استهلاك الغاز الطبيعي، وفي العام الماضي، حولوا الإمدادات بعيدًا عن واردات خطوط الأنابيب من روسيا.

وانخفضت صادرات روسيا من الغاز الطبيعي إلى أوروبا، والتي بلغ متوسطها 8.8 مليار قدم مكعب في اليوم خلال شتاء 2021-2022 بنسبة 87٪، بمتوسط ​​1.1 مليار قدم مكعب في اليوم في الشتاء الماضي، على الرغم من زيادة واردات الغاز الطبيعي عبر خط الأنابيب من النرويج إلى 11.3 مليار قدم مكعب في اليوم في عام 2022 (3٪ أكثر من عام 2021) وبلغ متوسطها 11.5 مليار قدم مكعب في اليوم خلال فصل الشتاء، إلا أن الزيادة الكبيرة في واردات الغاز الطبيعي المسال ساعدت على إعادة تعبئة مخزونات التخزين وتحقيق التوازن في السوق تعويض انخفاض واردات خطوط الأنابيب من روسيا.

وظلت واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال مرتفعة طوال عام 2022 بمتوسط ​​14.9 مليار قدم مكعب في اليوم، و65٪ (5.8 مليار قدم مكعب في اليوم) أكثر مما كانت عليه في عام 2021.

خلال الشتاء الماضي، بلغ متوسط ​​واردات الغاز الطبيعي المسال 16.3 مليار قدم مكعب في اليوم، ووصلت إلى أعلى مستوى شهري لها على الإطلاق بلغ 17.9 مليار قدم مكعب في اليوم، وفي ديسمبر، كانت أوروبا الوجهة الرئيسية لصادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية في عام 2022.

في العام الماضي، ظلت الولايات المتحدة أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا للعام الثاني على التوالي، حيث استحوذت على 44٪ (6.5 مليار قدم مكعب / اليوم) من واردات الغاز الطبيعي المسال إلى المنطقة خلال عام 2022.