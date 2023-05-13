السبت 13 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عقب تصدره التريند.. القصة الكاملة لأزمة "خالد الفايد وهاني محروس" ماذا حدث؟

خالد الفايد
خالد الفايد

خلال الساعات القليلة الماضية تصدر المطرب خالد الفايد نجم ذا فويس كيدز محركات البحث على جوجل وذلك بعد أزمته مع المخرج نصر محروس، وقد بدأت الأزمة بمنشورات تهديد على “فيسبوك” حتى انتهت بالصلح في هذا السياق ترصد “الدستور” خلال السطور المقبلة القصة الكاملة. 

في البداية أعلن خالد الفايد أنه هرب خارج مصر بسبب تعرضه للتهديد والسب والقذف من المنتج هاني محروس، عقب إعلانه إعتزال الغناء، وعندما نفى هاني محروس هذا الإتهام رد عليه خالد الفايد قائلًا له: "لا يا راجل، ومشتمتنيش لما بطلت وسبت شركتك، ومشيت بأفظع الشتائم والشات معايا وهعرض شتايمك ليا واستفزازك ليا قدام الناس كلها علشان أكشف لهم كذبك لأن الكذب عندك زي أكل الحلاوة ومعلش الشات في شتايم مش كويسة وأنا آسف إني هعرضها".

وعندما تصدر خالد الفايد التريند وهاجمه البعض بأن هاني محروس كان يتعامل معه معاملة حسنة وكذبه العديد من المطربين الشاهدين على ذلك أعلن المطرب خالد الفايد -عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”- عن حل أزمته مع المنتج هاني محروس، بعد الأزمة التي أثيرت مؤخرًا. 

وكتب خالد الفايد في منشوره عبر “فيسبوك”: “الموضوع بيني وبين أستاذ هاني محروس اتحل، وإن شاء الله مفيش أي حاجة، وشكرا جدا للأستاذ هاني إنه تفهّم الوضع وقال مفيش حاجة خلاص ومش هعمل أي حاجة، وربنا يقدم الخير، وإن شاء الله أكون في مصر خلال أيام”.

وتابع خالد الفايد: “شكرًا بجد إن صوتي وصل للمسؤولين، ولقينا حل مع الأستاذ هاني محروس، وحصل خير يا شباب، وأنا خلاص همسح البوستات اللي فاتت”.

وأضاف الفايد: “ادعوا لي ربنا يثبتني على طريق الحق، وإن شاء الله في مصر لما أنزل بيتي مفتوح لأي حد من أهلي وحبايبي اللي وقفوا جنبي ودعموني، وإن شاء الله أسجل القرآن الكريم كامل بصوتي قريبًا وأنزله عندي، الحمد لله رب العالمين، والله بحبكم في الله ويشهد الله علي ما في قلبي من محبة ليكم”.

التواصل الإجتماعى فيسبوك التواصل الاجتماع الساعات القليلة الحمد لله رب العالمين الساعات القليلة الماضية

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 13-5-2023

نبيل معلول يعلن استقالته من تدريب الترجى بعد ثلاثية الأهلى

توريد 145 ألف طن قمح لصوامع وشون البحيرة

الأرصاد: غدًا طقس حار نهارًا لطيف ليلًا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30

تقرير فرنسي: الاقتصاد الأمريكي سيدخل في "إغلاق تام" ويخلق مخاطر عالمية

"عشان حلق 1.5 جرام".. أسرة الطفلة رودينا ضحية جارتها بقنا: عاوزين القصاص (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

السياحة بين الواقع والمأمول

محمد عبدالعزيز

و الذكرُ للإنسان عمر ثانِ

حسين عثمان

مشهد مرتبك

حسين دعسة

كارنيجي.. وخبراء المجلس الأطلسي: حرب غزة وذاكرة النكبة.. معركة تطول!

ماجد حبته

السبع والصين.. والقواعد! 

صفاء النجار

لماذا لا تتحول القاهرة القديمة إلى محمية تراثية؟

سارة شريف

كتالوج نتنياهو

وائل لطفي

كليوباترا سوبر!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الخامس على التوالي.. إسرائيل تقصف غزة

مسئول فلسطيني يطالب المؤسسات الدولية بالتحقيق في جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي

إصابة 4 إسرائيليين فى إطلاق 40 صاروخًا من غزة تجاه مستوطنات الغلاف