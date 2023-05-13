عقب تصدره التريند.. القصة الكاملة لأزمة "خالد الفايد وهاني محروس" ماذا حدث؟

خلال الساعات القليلة الماضية تصدر المطرب خالد الفايد نجم ذا فويس كيدز محركات البحث على جوجل وذلك بعد أزمته مع المخرج نصر محروس، وقد بدأت الأزمة بمنشورات تهديد على “فيسبوك” حتى انتهت بالصلح في هذا السياق ترصد “الدستور” خلال السطور المقبلة القصة الكاملة.

في البداية أعلن خالد الفايد أنه هرب خارج مصر بسبب تعرضه للتهديد والسب والقذف من المنتج هاني محروس، عقب إعلانه إعتزال الغناء، وعندما نفى هاني محروس هذا الإتهام رد عليه خالد الفايد قائلًا له: "لا يا راجل، ومشتمتنيش لما بطلت وسبت شركتك، ومشيت بأفظع الشتائم والشات معايا وهعرض شتايمك ليا واستفزازك ليا قدام الناس كلها علشان أكشف لهم كذبك لأن الكذب عندك زي أكل الحلاوة ومعلش الشات في شتايم مش كويسة وأنا آسف إني هعرضها".

وعندما تصدر خالد الفايد التريند وهاجمه البعض بأن هاني محروس كان يتعامل معه معاملة حسنة وكذبه العديد من المطربين الشاهدين على ذلك أعلن المطرب خالد الفايد -عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”- عن حل أزمته مع المنتج هاني محروس، بعد الأزمة التي أثيرت مؤخرًا.

وكتب خالد الفايد في منشوره عبر “فيسبوك”: “الموضوع بيني وبين أستاذ هاني محروس اتحل، وإن شاء الله مفيش أي حاجة، وشكرا جدا للأستاذ هاني إنه تفهّم الوضع وقال مفيش حاجة خلاص ومش هعمل أي حاجة، وربنا يقدم الخير، وإن شاء الله أكون في مصر خلال أيام”.

وتابع خالد الفايد: “شكرًا بجد إن صوتي وصل للمسؤولين، ولقينا حل مع الأستاذ هاني محروس، وحصل خير يا شباب، وأنا خلاص همسح البوستات اللي فاتت”.

وأضاف الفايد: “ادعوا لي ربنا يثبتني على طريق الحق، وإن شاء الله في مصر لما أنزل بيتي مفتوح لأي حد من أهلي وحبايبي اللي وقفوا جنبي ودعموني، وإن شاء الله أسجل القرآن الكريم كامل بصوتي قريبًا وأنزله عندي، الحمد لله رب العالمين، والله بحبكم في الله ويشهد الله علي ما في قلبي من محبة ليكم”.