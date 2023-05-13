السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"العمال البريطانى" يخطط لمنح الموظفين حق منع التواصل معهم بعد ساعات العمل

بريطانيا
بريطانيا

يخطط حزب العمال البريطاني لمنح الموظفين والعمال "حق الإغلاق" (أي منع الرؤساء من الاتصال بالعمال خارج ساعات العمل عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني)، وذلك حال فوزه بالسلطة في الانتخابات العامة المقبلة، وفقًا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية. 

وقالت أنجيلا راينر، نائبة زعيم الحزب، وصاحبة الاقتراح لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إن "رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات المستمرة خارج العمل لا ينبغي أن تكون هي القاعدة، حيث تضر بالتوازن بين العمل والحياة بالنسبة للكثيرين".

وأضافت:"سننظر في كيفية تنفيذ ذلك عمليًا، والتعلم من البلدان التي قدمت المقترح بنجاح".

ويبدو الاقتراح مشابهًا للتشريع في فرنسا الذي تم سنه في عام 2017 والذي تم تصميمه لمكافحة ثقافة العمل "دائمًا" التي تركت الموظفين غارقين في الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني خلال المساء وفي عطلات نهاية الأسبوع.

واعتبرت الصحيفة أن ظهور هذه السياسة هو واحد من العديد من السياسات التي ستشكل جزءًا من "الصفقة الجديدة للعاملين" التي وضعها حزب العمال وستظهر في البيان الانتخابي العام للحزب.

وفي حديثها قبل خطابها أمام مؤتمر فى إسكتلندا في أبريل، قالت راينر إن حزب المحافظين والحزب الوطني الإسكتلندي "أخفقوا في تنفيذ الإجراءات الصارمة التي وعدوا بها" وإن حزب العمال "سوف يحظر عقود العمل المثيرة للجدل والتى لا تحدد ساعات عمل وسوف يحمي الحقوق في العمل ويرفع المعايير للجميع".

وتشمل السياسات الأخرى التخلص من ممارسة "الفصل وإعادة التوظيف"، حيث يتم التخلي عن الموظفين، ثم إعادة توظيفهم بأجور وشروط توظيف أسوأ.

ويتقدم حزب العمال بشكل كبير على حزب المحافظين بزعامة ريشي سوناك في استطلاعات الرأي، مع توقع إجراء انتخابات عامة في عام 2024.

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