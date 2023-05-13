بسبب الـ"أوفر برايس".. القصة الكاملة لأزمة سوق الأجهزة الكهربائية بمصر

فجّر تصريح وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة بوجود أوفر برايس على الأجهزة الكهربائية وارتفاع أسعار غير مسبوق يشهده سوقها، والذي صرح به في إحدى البرامج التليفزيونية الشهيرة، ضجة كبيرة جدا.

وأوضح أبو سمرة، أن “الأوفر برايس” وصل في بعض السلع مثل الثلاجات إلى 9 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن سعر بعض الثلاجات 17 ألف جنيه، وتباع بعد الأوفر برايس بـ25 ألفًا.

نتج عن التصريحات التي فجرها أبو سمرة، تقديم أول طلب إحاطة بمجلس الشعب للوقوف عند أسباب هذا الأمر، إذ تقدمت النائب أمل سلامة، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة بشأن الزيادات غير الرسمية على أسعار الأجهزة الكهربائية لدى بعض التجار (الأوفر برايس) موضحة انتشار ظاهرة "الأوفر برايس" بسوق الأجهزة الكهربائية، خلال الفترة الأخيرة.

"الدستور" طرقت باب قضية أزمة الأجهزة الكهربائية للوقوف على حقيقة ما يحدث داخل هذا السوق من خلال التواصل مع المواطنين والتجار والمختصين بهذا الأمر.

المواطنون: ارتفاع أسعار بالثلاث والخمس آلاف جنيه في أيام معدودة

إيمان عمر تقول إنها قد شاهدت إحدى الأنواع من غسالة الأطباق ووجدتها بمبلغ 23 ألف جنيه، وبعد أسبوع وعند ذهابها لشرائها فوجئت بأن سعرها أصبح 26 ألف جنيه، وبسؤالها البائع عن السبب قال لها إن المنتج غير متوفر ولذلك تم رفع سعره محذرًا إياها أنه إذا أجلت الشراء أيام أخرى ستفاجئ بأن سعرها قد ارتفع بشكل كبير.

وأوضحت النائبة أمل سلامة أن هناك زيادات غير رسمية على أسعار كافة الأجهزة الكهربائية والمسعرة رسميًا، حيث قام بعض التجار والموزعين بالبيع بزيادات غير رسمية على الأسعار تتراوح من 5 إلى 7 آلاف جنيه، على غالبية الأجهزة الكهربائية مستغلين الأزمة الاقتصادية ونقص بعض الأجهزة الكهربائية في الأسواق ودون الاكتراث إلى المواطن المصرى وما يمر به ومجهودات الدولة للحفاظ على الاقتصاد المصرى والنهوض به من الأزمة العالمية.

وصف أحمد عبد الله وهو إحدى الشباب المقبل على الزواج أنه بالفعل قد ذهب هو وعروسته لشراء إحدى الثلاجات ففوجئوا بزيادة في سعرها بمقدار 5 آلاف جنيه عن فترة لا تتعدى الثلاث أيام فقط عن الوقت الذي شاهدوها فيه، ولم يكن لديهم حينها إجمالي ثمنها متسائلًا عن السبب وراء هذه الزيادة التي وصفها غير مبررة.

التجار: “البضاعة محدودة والتاجر اللي بيملك هو اللي بيتحكم في السعر”

التاجر إسلام أبو العلا مالك إحدى معارض الأجهزة الكهربائية يؤكد أن السوق يشهد حاليًا ارتفاعا كبيرا في الأسعار وتنتشر فيه ظاهرة "الأوفر برايس" مشيرًا إلى أن السبب في ذلك هو قلة وجود البضاعة بشكل واضح في الأسواق الأمر الذي أدى إلى تحكم من له مخزون منها في الأسعار يرفع بها حسبما يشاء.

وتابع إسلام أن هناك كذلك بعض المصانع في مصر التي يتوافر لديها بعض خامات التصنيع، ولكنها لم تتمكن من استيراد باقي المواد الأخرى نظرًا لغلق باب الاستيراد، مما أدى إلى تقليل إنتاجها بشكل ملحوظ بل وصل الأمر إلى توقف إنتاج بعض السلع والتي لوحظ اختفائها في الفترة الأخيرة ضاربًا المثل بإحدى أنواع ماركات الثلاجات الشهيرة التي اختفت نهائيًا في الفترة الأخيرة.

سكرتير الأدوات الكهربائية: "منع الاستيراد السبب"

في تصريحه لـ"الدستور" أوضح هاني متولي سكرتير الأدوات الكهربائية وعضو الاتحاد العام بالغرفة التجارية شعبة المستوردين، أن ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية مثله مثل أي ارتفاع تشهده باقي السلع حاليًا، مشيرًا إلى أنه يرجع إلى عدة أسبابها هو توقف الاستيراد، وعدم استقرار سعر الدولار وكذلك الذهب، موضحًا أن هذا الأمر يتسبب في عدم توافر الأجهزة الكهربائية بشكل كبير خاصة أن أغلبها يكون مستورد من دول أخرى.

كما أكد أن عدم السماح باستخدام العقود الآجلة بين المستورد المصري والمورد الأجنبي كذلك ساهم في تقليل أعداد الأجهزة الكهربائية في السوق مما تسبب في زيادة الأزمة، وهو ما جعل بعض ضعاف النفوس من التجار الذين لديهم مخزون من تلك السلع يلجأون إلى احتكارها والتحكم في أسعارها بالسوق من خلال رفع السعر.

وتابع هاني، أن حل الأزمة يتمثل في فتح باب الاستيراد ولو بشكل محدود، مما سيمثل انفراجة للسوق ويجبر هخؤلاء المحتكرين على تخفيض الأسعار، وذلك لأنه حينها ستكونالسلع متوافرة لدى الجميع، ولا سيكون هناك حاجة لهم عن غيرهم لشرائها.

من جهة أخرى ومن جانبه نفى جورج زكريا رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، في إحدى البرامج التليفزيونية، ما قد تردد وأثير عن انتشار ظاهرة الأوفر برايس في سوق الأجهزة الكهربائية، موضحًا أن كل ما قيل في هذا الشأن عار تماما من الصحة.

وأكد زكريا، أن أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفعت خلال العام الحالي بنسبة 35%، كما لفت إلى أن أسعار الأجهزة الكهربائية منذ مارس 2022 وحتى الآن شهدت زيادات وصلت إلى 100%.

وتابع بقوله إنه "حال تعرض أي مواطن لظاهرة الأوفر برايس خلال شرائه أي أجهزة كهربائية، عليه التواصل مع جهاز حماية المستهلك".

يُذكر أن وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة حسب قوله فإنه قد تعرض لهجوم شديد من الغرفة؛ بسبب تصريحه الخاص بوجود "أوفر برايس"، وأكد أن «رئيس الشعبة وأعضاء مجلس الإدارة يعملون بالفواتير الإلكترونية ولا يطبق أحد منهم الأوفر برايس».

ولفت إلى أن «الهجوم الشديد من بعض المسئولين على رئيس الشعبة، دفع الأخير لنفي تصريحاته»، مختتمًا: "العميل مستعجل عشان الحاجة متغلاش كمان سنة أو سنتين، والتاجر بيزود 7 آلاف و8 آلاف جنيه، وبسبب هلع المواطن هيشتري ويمشي".