السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حكم نهائي بحبس فتاة "تيك توك" موكا حجازي سنة

موكا حجازي
موكا حجازي

قضت الدائرة 5 جنح النقض، برفض طعن موكا حجازى فتاة "تيك توك"، على حكم حبسها سنة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب، وتأييد الحكم.

وسبق أن أيدت محكمة مستأنف الطفل بمدينة 6 أكتوبر، حكم أول درجة الصادر بحبس موكا حجازى لمدة سنة، لاتهامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي، والإعلان عن نفسها بالإغراء.

وكشفت التحقيقات عن ممارسة الفتاة الرذيلة مقابل المال ودون مقابل، وإنشاء صفحة عبر مواقع التواصل لتحقيق الربح والشهرة من وراء الفيديوهات، وضبط شخص معها يساعدها في نشر وتصوير الفيديوهات.

جنح النقض حكم حبس فتاة تيك توك طعن موكا حجازى

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