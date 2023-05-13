السبت 13 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم العالي" توضح تفاصيل تحويل الطلاب العائدين من الخارج للجامعات الأهلية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب التقديم للطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الراغبون في استكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية، بدءًا من صباح اليوم السبت الموافق ١٣ مايو الجاري، على أن يكون التقديم مباشرة من خلال المواقع الإلكترونية للجامعات الخاصة والأهلية.

وكان المركز الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعد إنفوجراف (س و ج) للإجابة عن أسئلة واستفسارات الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية لاستكمال دراستهم في الجامعات المصرية الخاصة والأهلية، تيسيرًا على الطلاب.

ويمكن الاطلاع على الإنفوجراف من خلال الرابط التالي:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid024t1hZtrY8z588xCSybkVJRyZxw967xFgVWyhNijK5gD9itPx73Es8Y9g3baNAS2Kl&id=100044185308658&mibextid=Nif5oz

وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الشروط والقواعد اللازمة لقبول هؤلاء الطلاب بالجامعات الخاصة والأهلية وتضمنت: 

1. يبدأ التقديم لهؤلاء الطلاب من يوم السبت الموافق 13/5/2023 وحتى أول أكتوبر 2023، إلكترونيًا مباشرة إلى أية جامعة خاصة أو أهلية بكلية مناظرة، على أن يكون القبول بأولوية التقدم.

2. تكون الأعداد المسموح القبول بها لا تزيد عن 10% من الطاقة الاستيعابية لكل كلية بكل جامعة. 

3. الطالب يتقدم لكلية مناظرة، ومبدأ تغيير المسار لا ينطبق على هؤلاء الطلاب، والتحويل لا بد أن يكون على كلية مناظرة. 

4. السنة التحضيرية تعتبر سنة دراسية، ويعتبر الطالب مقيدًا، ولكن يسجل في الكلية المناظرة في الفرقة الأولى لو كانت الجامعة معادلة.

5. القيد في العام الجامعي 2022/2023 لا بد أن يكون في جامعة روسية أو أوكرانية أو سودانية

6. حال تقدم مجموعة كبيرة في يوم واحد تفوق الطاقة الاستيعابية المطلوبة يتم الأخذ بالأعلى مجموعًا، وعلى الباقي إعادة التقدم لجامعات أخرى. 

7. لا يجوز النقل لجامعة خاصة أو أهلية أخرى بعد القبول والتسجيل، مع توقيع الطالب وولي الأمر على تعهد بذلك. 

8. لن يتم تسجيل الطلاب مركزيًا إلا بعد سداد مصروفات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023

الانفوجراف الالكترونية التعليم العالي والبحث العلمي البحث العلمي الجامعات السودانية الجامعات الخاصة الطلاب المصريين الطاقة الاستيعابية

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 13-5-2023

وزيرة التضامن: صرف تعويضات أسر ضحايا حادث طريق "الخارجة- أسيوط"

3 سيارات إطفاء لإخماد حريق شقة سكنية فى الدقى

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. جدول امتحانات الثانوية الأزهرية

إخماد حريق شقة سكنية فى الوراق دون إصابات

السيطرة على حريق داخل حظيرة مواشى بالعياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

السياحة بين الواقع والمأمول

محمد عبد العزيز

و الذكرُ للإنسان عمر ثانِ

حسين عثمان

مشهد مرتبك

حسين دعسة

كارنيجي.. وخبراء المجلس الأطلسي: حرب غزة وذاكرة النكبة.. معركة تطول!

ماجد حبته

السبع والصين.. والقواعد! 

صفاء النجار

لماذا لا تتحول القاهرة القديمة إلى محمية تراثية؟

سارة شريف

كتالوج نتنياهو

وائل لطفي

كليوباترا سوبر!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 4 إسرائيليين في إطلاق 40 صاروخًا من غزة تجاه مستوطنات الغلاف

إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى شمال غرب الضفة الغربية

مسئولون إسرائيليون: مصر قدمت مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار فى غزة