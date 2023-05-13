"التعليم العالي" توضح تفاصيل تحويل الطلاب العائدين من الخارج للجامعات الأهلية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب التقديم للطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الراغبون في استكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية، بدءًا من صباح اليوم السبت الموافق ١٣ مايو الجاري، على أن يكون التقديم مباشرة من خلال المواقع الإلكترونية للجامعات الخاصة والأهلية.

وكان المركز الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعد إنفوجراف (س و ج) للإجابة عن أسئلة واستفسارات الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية لاستكمال دراستهم في الجامعات المصرية الخاصة والأهلية، تيسيرًا على الطلاب.

ويمكن الاطلاع على الإنفوجراف من خلال الرابط التالي:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid024t1hZtrY8z588xCSybkVJRyZxw967xFgVWyhNijK5gD9itPx73Es8Y9g3baNAS2Kl&id=100044185308658&mibextid=Nif5oz

وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الشروط والقواعد اللازمة لقبول هؤلاء الطلاب بالجامعات الخاصة والأهلية وتضمنت:

1. يبدأ التقديم لهؤلاء الطلاب من يوم السبت الموافق 13/5/2023 وحتى أول أكتوبر 2023، إلكترونيًا مباشرة إلى أية جامعة خاصة أو أهلية بكلية مناظرة، على أن يكون القبول بأولوية التقدم.

2. تكون الأعداد المسموح القبول بها لا تزيد عن 10% من الطاقة الاستيعابية لكل كلية بكل جامعة.

3. الطالب يتقدم لكلية مناظرة، ومبدأ تغيير المسار لا ينطبق على هؤلاء الطلاب، والتحويل لا بد أن يكون على كلية مناظرة.

4. السنة التحضيرية تعتبر سنة دراسية، ويعتبر الطالب مقيدًا، ولكن يسجل في الكلية المناظرة في الفرقة الأولى لو كانت الجامعة معادلة.

5. القيد في العام الجامعي 2022/2023 لا بد أن يكون في جامعة روسية أو أوكرانية أو سودانية

6. حال تقدم مجموعة كبيرة في يوم واحد تفوق الطاقة الاستيعابية المطلوبة يتم الأخذ بالأعلى مجموعًا، وعلى الباقي إعادة التقدم لجامعات أخرى.

7. لا يجوز النقل لجامعة خاصة أو أهلية أخرى بعد القبول والتسجيل، مع توقيع الطالب وولي الأمر على تعهد بذلك.

8. لن يتم تسجيل الطلاب مركزيًا إلا بعد سداد مصروفات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023