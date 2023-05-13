بـ5 ملايين جنيه.. إنشاء متنزه للمواطنين أمام قرية الشوبك فى الشرقية

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أعمال إنشاء متنزه للمواطنين بطريق الزقازيق أبوحماد بدءاً من مدخل المدينة أمام قرية الشوبك وصولاً لموقف مدينة أبوحماد الذي يأتي ضمن سلسلة من المشروعات الترفيهية والخدمية التي تتم إقامتها بمدينة الزقازيق، واستكمالاً لرؤية المحافظة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بإقامة متنزهات جديدة للمواطنين لقضاء أوقات فراغهم والعطلات الرسمية.

وقدمت نائبة المحافظ شرحاً تفصيلياً لمحافظ الشرقية عن طبيعة الأعمال الجارية بالمشروع، وتمت الإشارة إلى أنه جار الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالمتنزه بطول 550 مترا وعرض 9 أمتار وبتكلفة 5 ملايين جنيه، حيث يضم حديقة بنجيل صناعي وأعمدة ديكوريه وأحواض زهور وأماكن لجلوس المواطنين.

وشدد محافظ الشرقية على رئيس مركز ومدينة الزقازيق بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال بسرعة الانتهاء منها طبقا للجدول الزمني المحدد مع الالتزام بالمواصفات الفنية وإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية على المتنزه تماشياً مع رؤية المحافظة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وإقامة متنزهات جديدة للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة تشهد العديد من مشروعات التطوير والتجميل واستغلال مساحات الفضاء بمختلف المراكز والمدن والأحياء بإقامة متنزهات للمواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

رافق المحافظ المهندسة لبنى عبدالعزيز نائبة المحافظ، ومراد رأفت السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعلى الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق.