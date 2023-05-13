حبس قاتلة الطفلة رودينا في نجع حمادي 4 أيام على ذمة التحقيق

قررت جهات التحقيق بنجع حمادي، حبس المتهمة بقتل الطفلة رودينا 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أن يُراعى لها التجديد في الميعاد القانوني.

وشيّع المئات من أهالي نجع حمادي، جثمان الطفلة رودينا، بعد مقتلها على يد جارتها، بقرية النجاحية بنجع حمادي.

وأدلت المتهمة بقتل الطفلة رودينا في قنا، باعترافاتها أمام جهات التحقيق، قائلة أنها تخلصت منها بغرض سرقة قرطها الذهبي، لمرورها بضائقة مالية.

وأوضحت المتهمة، أنها انتظرت الطفلة، أثناء ذهابها إلى مكتب لتحفيظ القرآن الكريم بالقرية، كعادتها كل يوم، واستدرجتها إلى المنزل، وحاولت سرقة قرطها الذهبي، وعندما صرخت الطفلة، حاولت كتم أنفاسها، حتى لا يفتضح أمرها، ولم تقصد قتلها، ولكن حاولت إسكات صوتها.

وتابعت: كل محاولات إسكات صوتها باءت الفشل، ثم تعدت عليها بالضرب، واصطدمت رأسها في حائط، وخنقتها، ثم وضعتها في جوال، ودفنتها في رمال أعلى سطح المنزل، في محاولة لإخفاء الجريمة، وكانت تنتظر أن ينام أهالي القرية، وتحمل جثة الطفلة لالقائها في مكان ما، إلا أن الأمن والأهالي كشفوا الجريمة.

وضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء علي العاصي، مدير المباحث الجنائية، المتهمة بقتل الطفلة رودينا بقرية النجاحية بنجع حمادي.