السجن 7 سنوات لـ4 متهمين بهتك عرض شاب في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن 7 سنوات؛ لاتهامهم بالتعدى ومحاولة هتك عرض شاب بسبب الاتجار فى الهيروين بدائرة مركز البلينا.



تعود أحداث القضية الى عام 2021 بدائرة مركز البلينا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه مفاده قيام المتهمين بالتعدى عليه ومحاولة هتك عرضه كرها عنه بدائرة مركز البلينا وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة أقوال المبلغ وتم القبض على المتهمين.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.