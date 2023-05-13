عطا الله حنا: نكبة 48 مستمرة ومتواصلة وهي ليست حدثا تاريخيا نستذكره فحسب

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، إن نكبة 48 مستمرة ومتواصلة وهي ليست حدثا تاريخيا نستذكره فقط، ونحن ننظر باهتمام بالغ إلى رمزية إحياء الجمعية العامة للأمم المتحدة لذكرى النكبة في هذا العام فهذا تطور إيجابي يمكن أن يستثمر من أجل إيصال رسالة الشعب الفلسطيني إلى كافة شعوب العالم.



وتابع: نكبتنا عام 48 ما زالت تبعاتها ماثلة أمامنا والفلسطينيون المنكوبون والمشردون ما زالوا ينتظرون يوم عودتهم وهم في مخيمات اللجوء وبلاد الانتشار أما القدس فهي مستهدفة اليوم أكثر من أي وقت مضى وفلسطين كلها مستباحة بالاقتحامات والاغتيالات والإغلاقات وغيرها من الممارسات الظالمة واليوم عدوان على غزة يؤكد بأن نكبتنا ما زالت ماثلة وقائمة أمامنا.



وتابع: "يراد لشعبنا أن يكون غارقا في ثقافة اليأس والإحباط والقنوط ولكن هذا لن يحدث فالفلسطينيون لن يرفعوا راية الاستسلام وهم مدركون لخطورة وجسامة ما يتعرضون له من مؤامرات ولكن إرادتهم صلبة ومعنوياتهم عالية لأنهم أصحاب قضية عادلة ونبيلة لا بل هي القضية الأعدل في عالمنا".

وواصل: المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، هذا اليوم بأن غزة صامدة وشامخة رغم كل الدمار والخراب ورغم كل الآلام والأحزان ورغم كل الصدمات التي يتعرض لها أبناء شعبنا هناك وخاصة شريحة الأطفال الذين يعيشون حالة رعب وخوف وألم وترقب بسبب العدوان المستمر عليهم".



وذكر أن القدس ألف تحية لأهلنا في غزة ونزيف غزة هو نزيف القدس ونزيفنا كفلسطينيين في كل مكان، كما أنه نزيف الأحرار من أبناء أمتنا وأصدقاء فلسطين في مشارق الأرض ومغاربها.



واختتم: “غزة العزة التي تعرضت للاعتداءات الاحتلالية المتواصلة والمستمرة خلال السنوات المنصرمة ولكنها بقيت على العهد والوعد كما هو حال شعبنا الفلسطيني كله الذي يتعرض للمؤامرات ولكنه صامد متمسك ومتشبث بثوابته وحقوقه الوطنية”.