"تصديري الصناعات الكيماوية": 844 مليون دولار صادرات خلال عام 2022

يشارك المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم، كراعي استراتيچي في افتتاح معرض "إيجي بيوتي" و"إيجي كلين إكسبو" الدولي لمستحضرات التجميل والعطور والمنظفات والمواد الكيماوية ومواد التغليف، بدورته الرابعة في الفترة من 13-15 مايو2023 بمركز مصر للمعارض.

وأشاد خالد أبا المكارم، رئيس المجلس، بما يتمتع به قطاع المنظفات والمطهرات من قدرات إنتاجية عالية ذات قيمة مضافة مرتفعة، مشيرا إلى أهمية "القطاع بمختلف منتجاته والصناعات المرتبطة به من تعبئة وتغليف حيث تتميز بارتفاع الطلب الشديد عليها للتماس الحقيقي لمنتجات القطاع بحياة المواطن اليومية، وهو ما ظهر جليا خلال جائحة فيروس كورونا.

من جهته، قال محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس، إنه قد وصل عدد الشركات الرسمية العاملة في القطاع لعام 2022 حوالي 927 منشأة برأسمال بلغ 3,6 مليارات دولار، بإجمالي ناتج صناعي من القطاع حوالي 3.49 مليارات دولار لعام 2022.

وأضاف أنه بلغت صادرات القطاع نحو 844.17 مليون دولار خلال عام 2022 محققة معدل نمو بلغت نسبته نحو 24 % مقارنة بعام 2021، حيث تتجه صادراته إلى ما يقال من 117 دولة حول العالم وتعد كلا من (السعودية، ليبيا كينيا، تركيا، الإمارات، تونس، السودان، لبنان، أثيوبيا، المغرب، الكويت، جيبوتي، الأردن، أمريكا) من أكثر الدول استقبالا لصادرات القطاع.

أشار مجيد أنه من المتوقع أن ينمو سوق المنظفات بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 4٪ على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وأكد أن المجلس التصديري كراع استراتيجي للمعرض حرص على توفير منصة لشركات القطاع لعرض مشاركتهم في معرض ايجى بيوتي وايجى كلين إكسبو المعرض الدولي لمستحضرات التجميل والعطور والمنظفات والمواد الكيماوية ومواد التغليف. حيث يشارك بالمعرض العديد من القطاعات منها: منظفات شخصية – معطرات جو – مواد خام كيماوية – مناديل ورقية- منظفات غسيل الصحون – المطهرات – منظفات أرضية – مواد التعبئة والتغليف.ويشارك فى المعرض حوالي 150 شركة عارضة ونحو 13 دولة أجنبية منها: كينيا – تركيا – الهند – الإمارات – إيطاليا، السعودية، الإمارات، الكويت، باكستان، كوريا، فرنسا، ايطاليا، بلغاريا، أمريكا، الصين، جنوب افريقيا، بالإضافة إلى الزائرين التجاريين من المستوردين والموزعين والوكلاء وأصحاب صالونات التجميل ومحلات العطور وتجار المنظفات والكيماويات.