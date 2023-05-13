السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الإعدام لعامل قتل سيدة بأنبوبة غاز في شبرا الخيمة

إعدام
إعدام

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، بالإعدام شنقا على عامل قتل ربة منزل.

تضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 26785 لسنة 2022، جنايات قسم أول شبرا، والمقيدة برقم 2934 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "أحمد ا. م.س"، 28 سنة، عامل، ومقيم عزبة عثمان قسم أول شبرا الخيمة، بقتل المجنى عليها "منى محمود أحمد درغام"، عمدًا مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم توجه إلى مسكنها وقام بالتعدي عليها باستخدام أدوات "زجاجة أسطوانة غاز" مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص بأن كال لها عدة ضربات استقرت بعموم جسدها قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتى أودت بحياتها.

وأحرز أدوات "زجاجة وأسطوانة غاز" مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

محكمة جنايات شبرا الخيمة عامل الإعدام شنقا ربة منزل قتل

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